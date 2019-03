Serie B Femminile

Domenica il recupero della 2ª giornata di ritorno: un successo proietterebbe le gialloblù veronesi al secondo posto in coppia con l’Empoli

venerdì 1 marzo 2019

Si disputa domenica 3 marzo (ore 15) allo stadio ‘Olivieri’ di Verona il derby veneto tra Fortitudo Mozzecane e Lady Granata Cittadella, rinviato lo scorso 3 febbraio a causa delle avverse condizioni meteo, e partita di grande interesse visto il nutrito lotto di concorrenti nella corsa al 2° posto che vale la promozione in Serie A. L’undici padrone di casa, reduce dalla netta vittoria per 3-1 sul Castelvecchio e attualmente quinto in classifica a pari merito con la Roma CF a quota 28 punti, mira ad ottenere un successo pieno che gli consentirebbe di scalare ben tre posizioni ed agganciare così al 2° posto l’Empoli Ladies.

Le Lady Granata arrivano all’appuntamento scaligero sulla scia delle due sconfitte consecutive incassate contro Empoli (3-0) e Inter (1-0). Proprio contro l’imbattuta capolista, le granata hanno lanciato segnali incoraggianti sia sul piano della compattezza difensiva che della tenuta atletica, elementi che rendono il pronostico della gara incerto. La situazione di classifica – 7° posto con 18 punti – e un rendimento stagionale nel complesso soddisfacente, garantiscono in ogni caso alla formazione padovana un margine di sicurezza tale da scongiurare il rischio di rimanere invischiata nella lotta per la salvezza.



Designazioni Arbitrali

Classifica Serie B