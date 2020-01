Serie A TIMVISION

5-1 in rimonta delle bianconere in casa delle friulane, Prugna e Di Guglielmo puniscono le rossonere, ora a -4 dalla Roma, terza in classifica

domenica 12 gennaio 2020

L’ultima giornata del girone d’andata si chiude con il decimo successo della Juventus in casa del Tavagnacco e con la sconfitta inaspettata del Milan contro l’Empoli. Nel match delle 12.30 al Nereo Rocco di Trieste, davanti a duemila spettatori, le prime della classe vanno sotto al 20’ con la rete della britannica Chandarana, ma la reazione delle ospiti non si fa attendere. Al 33’ Cernoia viene atterrata da Kunisawa e l’arbitro assegna il penalty alle torinesi: Girelli trasforma e pareggia i conti, due minuti più tardi Alves crossa un pallone in mezzo all’area e Rosucci in scivolata porta avanti le compagne. Quinto gol in questo campionato per la centrocampista piemontese, quarto per la brasiliana Alves, che al 55’, dopo l’assist alla compagna del primo tempo, firma il terzo sigillo con un pallonetto alle spalle di Capelletti. Alle ragazze di Lugnan non basta un avvio di gara convincente, nella ripresa cedono alla corazzata jdi Rita Guarino e nel finale concedono il 4-1 al neoacquisto Zamanian e il 5-1 a Cernoia, restando al penultimo posto in classifica. Sempre più al comando invece le campionesse d’Italia in carica, che chiudono il girone d’andata da leader incontrastate e a +6 sulla Fiorentina, seconda forza del torneo. Nell’ultima gara di giornata tra Milan ed Empoli Ladies successo a sorpresa delle neopromosse di Pistolesi, che al Brianteo si impongono con un 2-1 firmato Prugna-Di Guglielmo. Brusca frenata per Giacinti e compagne, a cui non basta il gol di Tucceri all’89’ per evitare la sconfitta nel primo incrocio del 2020. Settimana prossima saranno inoltre impegnate nel big match con la Roma, reduce da quattro successi di fila. Balzo importante invece per la formazione toscana, che in virtù del successo di oggi supera sia l’Inter che la Florentia San Gimignano e si porta al sesto posto in graduatoria a quota 15.

Risultati dei posticipi dell’11a giornata di Serie A femminile 2019-20

Tavagnacco – Juventus Women 1-5

20’ Chandarana (T), 33’ rig. Girelli (J), 35’ Rosucci (J), 54’ Alves (J), 82’ Zamanian (J),

85’ Cernoia (J)

Milan – Empoli Ladies 1-2

53’ Prugna (E), 82’ Di Guglielmo (E), 89’ Tucceri (M)

Programma della 12a giornata di Serie A femminile 2019-20

Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 gennaio

Hellas Verona – Inter

Sassuolo – Pink Bari

Tavagnacco – Orobica Bergamo

Empoli Ladies – Juventus

Fiorentina Women – Florentia San Gimignano

Milan – As Roma

