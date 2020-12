La Lazio batte il Pomigliano e si rilancia in campionato, 3-0 dell’Orobica sul Chievo Verona

Serie B Femminile

Le biancocelesti calano il tris con Martin e Cianci, le bergamasche centrano il successo casalingo grazie alle reti di Hilaj, Zigic e Antolini

mercoledì 9 dicembre 2020

I due recuperi della sesta e settima giornata di Serie B terminano con due vittorie per Lazio Women e Orobica Bergamo, che conquistano tre punti casalinghi contro Pomigliano e Chievo Verona Women. Allo stadio “Mirko Fersini” di Formello le biancocelesti di Seleman sbloccano la gara dopo appena 9’ con Martin, che si avventa su un pallone vagante e trova il diagonale vincente per il vantaggio. Il raddoppio porta sempre la firma della giocatrice spagnola, che al 36’ va a bersaglio con un gran destro a giro. Le ospiti accorciano dal dischetto un minuto più tardi (in gol Pinna dagli undici metri) ma in pieno recupero è Cianci a firmare il definitivo 3-1, che consente alla Lazio di vincere la prima partita casalinga in questa Serie B e di agganciare proprio la formazione campana al secondo posto a 14 punti, anche se sono ancora molti i recuperi in programma per diverse società nel torneo cadetto. Nell’altro match del pomeriggio, tra Orobica Bergamo e Chievo Verona, sono le bergamasche ad aggiudicarsi i tre punti con un netto 3-0. Decidono in casa delle lombarde le reti di Hilaj, Zigic e Antolini nel primo tempo. Balzo in classifica per le padrone di casa, che salgono a nove punti e si allontanano dalla zona retrocessione.

Risultati del recupero della 6a giornata di Serie B femminile 2020-21

Orobica – Chievo Verona Women 3-0

13’ Hilaj (O), 16’ Zigic (O), 24’ Antolini (O)

Risultati del recupero della 7a giornata di Serie B femminile 2020-21

Lazio Women – Pomigliano 3-1

9’ Martin (L), 36’ Martin (L), 37’ rig. Pinna (P), 90’+1’ Cianci (L)