La Lazio scavalca il Pomigliano in vetta, salvezza aritmetica per Chievo Verona e Brescia

Serie B Femminile

Martin decide la sfida in casa del Vicenza, ko delle campane che cedono il comando alle biancocelesti, retrocedono Vicenza, Pontedera e Perugia

domenica 16 maggio 2021

Nella penultima giornata di Serie B vincono Lazio, Brescia, Ravenna e Pontedera; pareggi invece per Tavagnacco, Roma Calcio Femminile e Orobica. Al termine del 25° turno di campionato si invertono le posizioni in cima alla classifica, con la Lazio di Carolina Morace che, in virtù del successo sul campo del Vicenza grazie alla rete di Martin, supera di un punto il Pomigliano di Manuela Tesse, sconfitto 2-1 in casa col Brescia (Pinna porta avanti le campane al 23’, Luana Merli e Magri dal dischetto la ribaltano nella ripresa). Il successo ai danni delle seconde della classe consente peraltro alle Leonesse di Maria Macrì di raggiungere la salvezza aritmetica. Alle spalle delle neopromosse in Serie A, vince il Ravenna in trasferta col Cittadella: decisivo sul campo delle venete il sigillo di Picchi al 76’ dopo la rete della compagna Marengoni al 35’ e di Zorzan per il momentaneo 1-1. Pari invece tra Tavagnacco e Riozzese Como, quarta e quinta forza del torneo cadetto a quota 40 e 39 punti. Le friulane incassano il gol di Di Luzio al 19’ ma acciuffano l’1-1 con Veritti al 34’. Sesto pareggio in campionato per il Cesena: sul campo dell’Orobica succede tutto nell’ultimo quarto d’ora di gara: 1-0 delle romagnole al 75’ con Porcarelli, pari siglato da Foti a due minuti dal 90’. Tutt’altro significato invece quelo che assume lo 0-0 tra Roma C.F. e Chievo Verona in chiave salvezza: questo risultato consegna infatti alle gialloblù la certezza di mantenere la categoria con una giornata d’anticipo. Tutto rinviato invece per le capitoline, che sono quintultime a 30 punti ma hanno una sola lunghezza di vantaggio sull’Orobica. Si deciderà tutto nel prossimo weekend, con le bergamasche impegnate col Perugia e le giallorosse con il Cesena. Tornano in Serie C invece Vicenza, Pontedera e Perugia, con la formazione toscana che sconfigge 4-0 alla penultima proprio le umbre (poker frutto della tripletta di Iannella e della rete di Dehima).

Risultati della 25a giornata di Serie B Femminile 2020-21

Cittadella Women – Ravenna Women 1-2

35’ Marengoni (R), 51’ Zorzan (C), 76’ Picchi (R)

Vicenza Calcio Femminile – Lazio Women 0-1

19’ Martin (L)

Orobica Bergamo – Cesena 1-1

75’ Porcarelli (C), 88’ Foti (O)

Pomigliano Women – Brescia Calcio Femminile 1-2

23’ Pinna (P), 81’ L. Merli (B), 88’ rig. Magri (B)

Pontedera – Perugia 4-0

6’ Iannella (P), 14’ Dehima (P) 25’ Iannella (P), 44’ Iannella (P)

Roma Calcio Femminile – Chievo Verona Women 0-0

Tavagnacco – Riozzese Como 1-1

19’ Di Luzio (RC), 34’ Veritti (T)

Programma della 26a giornata di Serie B Femminile 2020-21

Domenica 23 maggio

Brescia Calcio Femminile – Cittadella Women

Cesena – Roma Calcio Femminile

Chievo Verona Women – Pontedera

Lazio Women – Tavagnacco

Perugia – Orobica Bergamo

Ravenna Women – Pomigliano Women

Riozzese Como – Vicenza Calcio Femminile

Classifica Serie B Femminile 2020-21

1) Lazio 50

2) Pomigliano 49

3) Ravenna 41

4) Tavagnacco 40

5) Riozzese Como 39

6) Cesena 39

7) Cittadella 37

8) Brescia Calcio Femminile 36

9) Chievo Verona 34

10) Roma Calcio Femminile 31

11) Orobica Bergamo 30

12) Vicenza Calcio Femminile 27

13) Pontedera 20

14) Perugia 5