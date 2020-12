La Riozzese batte 1-0 il Ravenna, successo del Pomigliano, 3-2 del Brescia col Pontedera

Serie B Femminile

Le lombarde continuano la striscia positiva nel torneo cadetto, goleada del Tavagnacco, 2-2 nel derby veneto tra Vicenza e Chievo Verona Women

domenica 13 dicembre 2020

L’11a giornata di Serie B, la penultima in programma nel 2020, si chiude con i successi di Riozzese Como, Pomigliano, Brescia, Cittadella e Tavagnacco; unico pareggio domenicale quello tra Vicenza e Chievo Verona Women, rinviato invece il derby tra Roma CF e Lazio Women. Nell’anticipo delle 12.30 tra Pomigliano e Orobica passano di misura le campane, che in virtù di una rete di Pinna e una di Tudisco vincono 2-1 contro le lombarde (a bersaglio per le ospiti ancora Zigic).

Successo nel primo dei posticipi delle 14.30 per la Riozzese Como contro il Ravenna, che mette a segno la sesta vittoria nel torneo cadetto. Decisivo il gol di Cama al 67’. Finisce 1-0 anche il match del Cittadella contro il Cesena: alle padrone di casa basta la rete di Pizzolato al 78’. Spettacolare 3-2 del Brescia in casa del Pontedera: le toscane vanno in vantaggio con Iannella, una doppietta di Luana Merli e Ghisi ribaltano sul 3-1 il punteggio e al 72’ Tramonti accorcia ma non basta. Passano le Leonesse in trasferta. Goleada invece del Tavagnacco contro il Perugia: in casa delle friulane termina 5-0 grazie alle doppiette di Tuttino e Devoto e al sigillo finale di Gianesin. Si conclude infine 2-2 il derby veneto tra Vicenza e Chievo Verona: doppietta di Kastrati per le padrone di casa, doppietta di Dallagiacoma per le ospiti.

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Roma Calcio Femminile e Lazio.

Risultati dell’11a giornata di Serie B femminile 2020-21

Pomigliano – Orobica Bergamo 2-1

18’ rig. Zigic (O), 27’ rig. Pinna (P), 88’ Tudisco (P)

Cittadella Women – Cesena 1-0

78’ Pizzolato (CI)

Riozzese Como – Ravenna 1-0

67’ Cama (R)

Vicenza – Chievo Verona Women 2-2

9’ Dallagiacoma (C), 17’ Dallagiacoma (C), 23’ Kastrati (V), 52’ Kastrati (V)

Pontedera – Brescia 2-3

24’ Iannella (P), 55’ Ghisi (B), 59’ L. Merli (B), 69’ L. Merli (B), 72’ Tramonti (P)

Tavagnacco – Perugia 5-0

27’ Tuttino (T), 38’ Devoto (T), 58’ Devoto (T), 70’ Tuttino (T), 77’ Gianesin (T)

Roma Calcio Femminile – Lazio

(rinviata a data da destinarsi)

Programma della 12a giornata di Serie B femminile 2020-21

Domenica 20 dicembre

Brescia – Pomigliano Women

Cesena – Orobica Bergamo

Chievo Verona Women – Roma CF

Lazio Women – Vicenza Calcio Femminile

Perugia – Pontedera

Ravenna Women – Cittadella Women

Riozzese Como – Tavagnacco