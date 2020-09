Domenica si torna in campo: le biancocelesti, nell’anticipo delle 13, cercano la seconda vittoria di fila. Brescia e Vicenza vogliono i 3 punti contro Perugia e Orobica

venerdì 18 settembre 2020

La 2a giornata sarà un crocevia importante per le 14 squadre di Serie B. Ci sono club che vogliono dare seguito alle prestazioni e ai risultati ottenuto nella partita d’esordio, altri che devono invece voltare pagina e ripartire, come se fosse un nuovo inizio. Per tutte le formazioni, poi, sarà una prova generale in vista dell’inizio della Coppa Italia TIMVISION, che scatterà domenica 27 settembre con la fase a gironi.

C’è grande curiosità di vedere all’opera la Lazio, che dopo aver dilagato a Pontedera cerca conferme ospitando alle 13 al ‘Fersini’ il Cittadella di Fabiana Comin. Le biancocelesti punteranno nuovamente sulla neoarrivata Adriana Martin, attaccante spagnolo ex Chelsea, Atletico Madrid e Malaga capace di segnare una tripletta al debutto in campionato.

Le altre sfide di cartello sono Chievo Verona-Ravenna e Riozzese Como-Roma Calcio Femminile. La squadra veneta, dopo aver perso la prima partita a tempo quasi scaduto, cerca il riscatto contro le giallorosse, galvanizzate dalla netta vittoria nel derby con il Cesena. Passando a un’altra tonalità di giallo e rosso, troviamo le romane allenate da Marco Galletti - partite alla grande dopo le fatiche della scorsa stagione - che affronteranno in trasferta la nuova società lariana, reduce dal netto 3-0 con cui ha battuto in trasferta il Perugia.

Il programma della giornata verrà completato dal Brescia, che contro il Perugia cercherà i primi gol e la prima vittoria in Serie B, e dalle altre sfide Cesena-Pomigliano, Orobica Bergamo-Vicenza e Tavagnacco-Pontedera.

Il programma della 2a giornata

Domenica 20 settembre – ore 13

Lazio-Cittadella

Stadio Mirko Fersini – Formello (RM)

Domenica 20 settembre – ore 15

Brescia-Perugia

Centro Sportivo Comunale – Rodengo Saiano (BS)

Cesena-Pomigliano

Centro Sportivo A. Rognoni – Loc. Villa Silvia di Cesena (FC)

Chievo Verona-Ravenna

Stadio Olivieri - Verona

Orobica Bergamo-Vicenza

Centro Sportivo G. Facchetti – Cologno al Serio (BG)

Riozzese Como-Roma Calcio Femminile

Centro Sportivo Ponte Lambro – Ponte Lambro (CO)

Tavagnacco-Pontedera

Tavagnacco Comunale – Tavagnacco (UD)