Serie B Femminile

Nel big match di giornata successo delle biancocelesti per 1-0 grazie alla rete di Pezzotti, le campane piegano il Cesena, vincono anche Ravenna, Lady Granata Cittadella e Chievo

domenica 26 gennaio 2020

Inizia il girone di ritorno e c’è un nuovo sorpasso in vetta alla classifica di Serie B femminile. Il Napoli vince 2-1 in casa contro il Cesena (a segno Coda e Gelmetti dopo il rigore iniziale di Porcarelli) e si prende il primato ai danni del San Marino Academy, sconfitto nel big match di giornata dalla Lazio grazie alla rete di Pezzotti nel primo tempo. Le biancocelesti si portano così a quota 25 punti, a meno uno dalle sammarinesi e a meno due dalla capolista. Le tre davanti hanno quasi fatto il vuoto, anche perché la quarta in classifica, la Riozzese, viene bloccata sul 2-2 dalla Roma CF. Non basta alle lombarde la doppietta di Rognoni, ora a quota 11 in classifica marcatrici. Successo importante per il Ravenna, che con un secco 3-0, in cui vanno a bersaglio Razzolini, Cimatti e Burbassi, si sbarazza della Novese e conferma la sua quinta posizione. Tre gol anche per il Lady Granata Cittadella che batte nettamente nel derby veneto il Permac Vittorio Veneto e lo sorpassa in graduatoria. Per le padovane a segno Ponte nel primo tempo, Saggion e Pinna nella ripresa. 3-0 anche per il Chievo Fortitudo Mozzecane, che con la doppietta di Martani e la rete di Mascanzoni regola il Perugia e lo lascia all’ultimo posto. Nella prossima giornata super scontro in vetta tra San Marino Academy e Napoli Femminile, di cui potrebbe approfittarne la Lazio, impegnata nella trasferta in casa del Chievo Fortitudo Mozzecane.

Risultati della 12a giornata di Serie B 2019-20

Lady Granata Cittadella – Permac Vittorio Veneto 3-0

26’ Ponte (L), 61’ Saggion (L), 78’ Pinna (L)

Lazio Women – San Marino Academy 1-0

38’ Pezzotti (L)

Napoli Femminile – Cesena 2-1

14’ rig. Porcarelli (C), 42’ Coda (N), 65’ Gelmetti (N)

Perugia – Chievo Fortitudo Mozzecane 0-3

5’ Martani (C), 62’ Martani (C), 66’ Mascanzoni (C)

Ravenna Women – Novese 3-0

11’ Razzolini (R), 18’ Cimatti (R), 90’ Burbassi (R)

Roma CF - Riozzese 2-2

3’ Polverino (R), 6’ Rognoni (Ri), 22’ Silvi (R), 61’ Rognoni (Ri)

Programma della 13a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 2 febbraio

Ore 14.30

Cesena – Perugia

Chievo Fortitudo Mozzecane - Lazio Women

Novese - Lady Granata Cittadella

Permac Vittorio Veneto – Roma CF

Riozzese - Ravenna Women

San Marino Academy - Napoli Femminile