Serie B Femminile

5-1 delle prime della classe contro il Chievo Fortitudo, successi anche per Cesena, Lazio, Cittadella e Ravenna

domenica 8 dicembre 2019

Nella settima giornata di Serie B, il Napoli mette in moto la prima mini fuga stagionale. La capolista si aggiudica il match con il Chievo Fortitudo Mozzecane e sale a +3 sul San Marino, secondo in classifica grazie al sorpasso di giornata sulla Riozzese. Al Comunale di Casamarciano le azzurre si impongono 5-1 sulle ospiti grazie alla rete in avvio di Chatzinikolau, alla tripletta di Gelmetti e al gol di Coda a cinque minuti dal triplice fischio. Alla settima giornata arriva il primo ko della Riozzese: al Campo Sportivo Acquaviva di San Marino le padrone di casa vincono 3-0 con le firme di Barbieri nel primo tempo e quelle di Brambilla e Di Luzio nel secondo. Le lombarde consegnano il secondo posto in campionato alle avversarie di giornata e si fanno agganciare dalla Lazio Women a 12 punti. Gran colpo quello delle biancocelesti, che si aggiudicano il match contro il Permac Vittorio Veneto (scivolato in quinta posizione) per 3-1 e favoriscono la fuga del Napoli in testa. Allo Stadio Mirko Fersini l’autorete di Tomasi e i gol di Pittaccio e Pezzotti decretano il successo delle padrone di casa e il terzo posto in classifica, a +1 proprio sulla formazione veneta. Balzo in avanti nel torneo cadetto anche per il Lady Granata Cittadella, che con il successo 2-1 sulla Roma CF (decisiva la doppietta di Kastrati per ribaltare il vantaggio della romanista Conte) aggancia la Novese al sesto posto a quota nove, superando sia le avversarie di giornata che il Chievo Fortitudo Mozzecane. Due poker infine anche per le squadre romagnole di questa Serie B: il Ravenna Women supera 4-1 il Perugia ultimo della classe grazie al calcio di rigore trasformato da Montecucco, alla doppietta di Moscia e alla rete di Burbassi; mentre il Cesena mette a segno un 4-0 contro la Novese (ora distante una sola lunghezza) firmato da Cama, Battistini, Cuciniello e Zani.

Risultati della 7a giornata di Serie B 2019-20

Cesena – Novese 4-0

38’ Cama (C), 54’ Battistini (C), 87’ Cuciniello (C), 90’ Zani (C)

Lady Granata Cittadella – Roma CF 2-1

50’ Conte (R), 70’ Kastrati (C), 81’ Kastrati (C)

Lazio Women – Permac Vittorio Veneto 3-1

22’ aut. Tomasi (L), 38’ Pittaccio (L), 49’ Domi (VV), 61’ Pezzotti (L)

Napoli Femminile – Chievo Fortitudo Mozzecane 5-1

7’ Chatzinikolau (N), 35’ Gelmetti (N), 50’ Bertolotti (C), 57’ Gelmetti (N), 64’ Gelmetti (N), 85’ Coda (N)

Ravenna Women – Perugia 4-1

3’ rig. Montecucco (R), 22’ Moscia (R), 47’ Moscia (R), 62’ Burbassi (R), 85’ Angori (P)

San Marino Academy – Riozzese 3-0

37’ Barbieri (SM), 56’ Brambilla (SM), 61’ Di Luzio (SM)

Programma dell’8a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 15 dicembre

Ore 15.00

Chievo Fortitudo Mozzecane – San Marino Academy

Novese – Napoli Femminile

Permac Vittorio Veneto – Cesena

Perugia – Lady Granata Cittadella

Riozzese – Lazio Women

Roma CF – Ravenna Women

