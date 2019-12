Serie B Femminile

Il campionato ripartirà domenica 5 gennaio alle 14.30: impegni casalinghi per le prime tre della classe, la Riozzese cerca il rilancio contro il Perugia ultimo in classifica

venerdì 20 dicembre 2019

Tra i propositi per il 2020, per Napoli e San Marino Academy c’è sicuramente quello di iniziare l’anno sulla falsariga di quello passato. Le due formazioni nelle ultime settimane hanno infatti messo in mostra carattere, organizzazione di gioco e attaccanti da copertina, una miscela fatta di gol e vittorie che - dopo un paio di mesi di rodaggio - le ha portate in cima alla classifica di Serie B.

Le azzurre, che hanno tre punti di vantaggio sulle sammarinesi, nelle ultime due giornate si sono sbarazzate di Fortitudo Mozzecane e Novese segnando ben 11 reti. Dopo la sosta, il cammino della capolista ripartirà dalla sfida contro la Roma Calcio Femminile, l’unica squadra ad aver battuto il Napoli in questa prima parte di stagione. Il 3-0 subito in Coppa Italia, però, è ormai un lontano ricordo, con Gelmetti, Chatzinikolau e compagne che domenica 5 gennaio alle 14.30 vorranno regalare la prima gioia dell’anno ai propri tifosi, proiettandosi nel migliore dei modi verso l’obiettivo promozione.

Anche la San Marino Academy ha chiuso il 2019 nel migliore dei modi. Le 5 vittorie consecutive, che diventano 6 contando anche il sorprendente successo negli Ottavi di Coppa Italia contro l’Hellas Verona, evidenziano i progressi della formazione allenata da Alain Conte e guidata a suon di gol da Raffaella Barbieri, la miglior marcatrice del campionato (8 reti). Il prossimo avversario dell’Academy sarà la Novese, in cerca di riscatto dopo le due pesanti sconfitte rimediate contro Cesena e Napoli. Nella 9a giornata anche la Lazio - attualmente terza in classifica - giocherà in casa e, contro il Cesena, cercherà di approfittare delle difficoltà in trasferta delle romagnole, che in questa stagione lontano dal ‘Martorano’ non hanno mai vinto.

Sarà un turno fondamentale anche per la Riozzese, passata nel giro di qualche settimana dal potenziale primo posto al quarto, dalla doppietta con cui Rognoni stava stendendo il Napoli - che poi ha pareggiato la partita - ai due netti ko contro San Marino e Lazio. Il 5 gennaio contro il Perugia, ultimo in classifica a quota 2 punti, la formazione lombarda avrà l’occasione di cancellare l’ultimo mese di sconfitte, riprendendo l’inseguimento sulle tre squadre che la precedono. Il programma della giornata verrà completato dalle sfide Fortitudo Mozzecane-Permac Vittorio Veneto e Lady Granata Cittadella-Ravenna Women

Il programma della 9a giornata

Domenica 5 gennaio 2020 – ore 14.30

Lady Granata Cittadella-Ravenna Women

Campo Principale S. Antonio – Grantorto (PD)

Lazio Women-Cesena

Stadio Mirko Fersini – Formello (RM)

Napoli Femminile-Roma Calcio Femminile

Campo Comunale Casamarciano (NA)

San Marino Academy-Novese

Campo Sportivo Acquaviva – San Marino (SM)

Riozzese-Perugia

Centro Sportivo Comunale – Località Cerro al Lambro (MI)

Fortitudo Mozzecane-Permac Vittorio Veneto

Campo Comunale – Verona