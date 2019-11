Coppa Italia Femminile

2-0 del Permac, 3-2 del Chievo Fortitudo e 2-0 della Roma CF

domenica 10 novembre 2019

Tre successi e un pareggio nei quattro match della seconda giornata di Coppa Italia. Il Permac Vittorio Veneto, impegnato in casa contro il Lady Granata Cittadella, segna un gol per tempo (Piai al 28’ e De Martin al 59’) e raggiunge in testa al girone 2 proprio la formazione veneta, a tre punti dopo il successo all’esordio contro il Ravenna Women. Stessa situazione nel girone 1, in cui il Chievo Fortitudo Mozzecane batte 3-2 la Riozzese (doppietta di Martani e rete di Boni per le padrone di casa, Tugnoli e Codecà per le ospiti) e la raggiunge in vetta a quota tre. Nel girone 3 il Cesena frena col Perugia dopo la vittoria nel primo turno contro il San Marino. La gara termina 2-2 con i centri di Cama e Porcarelli per le romagnole e di Tuteri e Bortolato per le umbre. Il Cesena si porta a quattro punti, a +3 sul Perugia e +4 sul San Marino. Successo della Roma CF invece nel girone 4, nel derby con la Lazio Women. Le giallorosse superano 2-0 le biancocelesti con due reti di Kirschdonus e raggiungono il Napoli Femminile a quota tre in virtù della vittoria sulla Lazio Women alla prima giornata di Coppa.

Girone 1

Chievo Fortitudo Mozzecane-Riozzese 3-2

38’ Martani (CF), 40’ Tugnoli (R), 67’ Martani (CF), 87’ Codecà (R), 88’ Boni (CF)

Girone 2

Permac Vittorio Veneto-Lady Granata Cittadella 2-0

28’ Piai (VV), 59’ De Martin (VV)

Girone 3

Cesena-Perugia 2-2

5’ Cama (C), 6’ Tuteri (P), 28’ Bortolato (P), 50’ Porcarelli (C)

Girone 4

Lazio Women-Roma CF 0-2

85' Kirschdonus (R), 88' Kirschdonus (R)