Serie B Femminile

0-0 della capolista con il Chievo, pareggio pirotecnico in casa delle biancocelesti, ko per Pontedera e Perugia, rinviata Cittadella-Roma CF

domenica 18 ottobre 2020

Dopo la quinta giornata di Serie B non cambiano gli equilibri in testa al campionato. Il Pomigliano capolista non centra i tre punti in casa del Chievo Verona (il confronto termina 0-0) e non coglie l’opportunità di allungare in classifica sulle inseguitrici Lazio e Brescia, protagoniste di un pirotecnico 3-3 al “Fersini”. In casa delle biancocelesti succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo a reti inviolate: Visentin la sblocca al 55’ per le padrone di casa, poi si innesca un botta e risposta firmato da L. Merli, Martin su calcio di rigore, Pasquali a 15’ dalla fine e Cianci e L. Merli in pieno recupero. La squadra di Seleman resta al secondo posto a quota nove, insieme al Ravenna, che guadagna un punto sul campo del Tavagnacco (0-0) e al Cesena, unica formazione a sfruttare questo turno di campionato. Le romagnole infatti, in virtù del 2-0 in casa del Pontedera siglato da Petralia e Orlando, salgono a quota nove, assestandosi nel blocco in scia al Pomigliano. Successo e goleada per il Vicenza in casa del Perugia: la sfida termina 4-0 per le venete grazie alle reti di Basso e Missiaggia e alla doppietta di Yeboaa nella ripresa. Ko a sorpresa invece della Riozzese Como, che perde 1-0 in casa contro l’Orobica (decisiva la firma di Zigic) e scivola al settimo posto in graduatoria, anche se la vetta dista appena quattro lunghezze. Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Cittadella e Roma CF.

Risultati della 5a giornata di Serie B femminile 2020-21

Perugia-Vicenza 0-4

25’ Basso (V), 31’ Missiaggia (V), 51’ Yeboaa (V), 53’ Yeboaa (V)

Chievo Verona-Pomigliano 0-0

Lazio-Brescia 3-3

55’ Visentin (L), 67’ L. Merli (B), 74’ rig. Martin (L), 75’ Pasquali (B), 94’ Cianci (L), 95’ L. Merli (B)

Pontedera-Cesena 0-2

76’ Petralia (C), 84’ Orlando (C)

Riozzese Como-Orobica Bergamo 0-1

43’ Zigic (O)

Tavagnacco-Ravenna 0-0

Cittadella-Roma Calcio Femminile

rinviata

Programma della 6a giornata di Serie B femminile 2020-21

Domenica 25 ottobre

Cesena – Lazio Women

Cittadella Women – Riozzese Como

Vicenza – Tavagnacco

Orobica Bergamo – Chievo Verona Women

Pomigliano – Perugia

Ravenna Women – Brescia Calcio Femminile

Roma CF – Pontedera