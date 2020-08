Serie B Femminile

Il campionato, con il nuovo format a 14 squadre, inizierà con il derby romagnolo Ravenna-Cesena e quello veneto Cittadella-Chievo Verona

venerdì 28 agosto 2020

Dopo l’inizio della Serie A TIMVISION, il campionato che ha dato il via alla nuova stagione del calcio italiano, oggi la FIGC ha ufficializzato anche il calendario della Serie B, che partirà domenica 13 settembre con il nuovo format a 14 squadre.

“Ancora due settimane per ritrovare la nostra Serie B - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - faccio un grande in bocca al lupo alle società, a cominciare da quelle che scenderanno in campo a inizio settembre per il turno preliminare di Coppa Italia TIMVISION. Forza ragazze, siete state ferme troppo a lungo”.

Tra le squadre che prenderanno parte al campionato, le novità sono rappresentate da Orobica e Tavagnacco, retrocesse dalla Serie A, da Pomigliano, Pontedera e Vicenza, promosse dalla Serie C, dalle ripescate Brescia e Perugia e dalla Riozzese Como, fondata a inizio agosto.

Alla prima giornata l’attenzione sarà focalizzata sul derby romagnolo Ravenna-Cesena e su quello veneto Cittadella-Chievo Verona, mentre la Lazio, tra le favorite del campionato, affronterà in trasferta il Pontedera. La settimana successiva spiccano Brescia-Perugia e l’esordio casalingo della Riozzese Como contro la Roma Calcio Femminile. Il 4 ottobre si disputerà Cittadella-Vicenza, altra sfida tra formazioni venete.

Bisognerà invece aspettare l’undicesima giornata (13 dicembre) per assistere al derby capitolino Roma Calcio Femminile-Lazio, gara che sarà preceduta da un altro impegno importante per le biancocelesti, il big match con il Ravenna, che chiuse la passata stagione al quarto posto, subito dietro al club romano.

La sosta invernale sarà da lunedì 21 dicembre a sabato 16 gennaio, ma la prima pausa ci sarà il 27 settembre, data in cui inizierà la fase a gironi della Coppa Italia TIMVISION, anticipata quest’anno da un turno preliminare (gara d’andata il 2 settembre, ritorno il 6 settembre) caratterizzato dalla doppia sfida Brescia-Vicenza e Perugia-Pontedera.

Al termine del campionato, che si chiuderà domenica 23 maggio, le prime due squadre classificate vengono promosse direttamente in Serie A, le ultime quattro retrocedono in Serie C.

Per consultare il calendario della Serie B clicca qui