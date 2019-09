Serie B Femminile

Il campionato al via domenica alle ore 15. Il Vittorio Veneto sfida il Cittadella, esordio contro le neopromosse per Ravenna, Mozzecane e Roma

venerdì 13 settembre 2019

A 24 ore di distanza dall’inizio della Serie A Femminile, il pallone torna a rotolare anche sui campi di B. Dopo una lunga pausa estiva caratterizzata da mancate ammissioni, ripescaggi e qualche importante accordo di collaborazione (come quello tra Mozzecane e Chievo Verona), i riflettori vengono finalmente puntati sul calcio giocato.

Sono 12 le formazioni ai nastri di partenza della competizione. Rispetto allo scorso anno le novità sono rappresentate dalle neopromosse San Marino Academy, Napoli, Novese e dalle ripescate Perugia, Riozzese e Vittorio Veneto. A completare l’organico ci sono altre 6 squadre che già militavano in questo campionato: Cesena Castelvecchio, Mozzecane, Cittadella, Lazio, Roma e anche il Ravenna, la squadra favorita per la promozione.

La formazione romagnola, terza lo scorso anno alle spalle di Inter ed Empoli, è riuscita a trattenere le sue due giocatrici più prolifiche, Simona Cimatti e Giorgia Filippi (27 gol in due nella passata stagione), e punta decisa al primo posto in classifica. Anche la Roma e il Mozzecane - da poco affiliato al Chievo Verona - cercano la via della Serie A, ma per riuscirci dovranno incassare meno gol rispetto a quanto fatto lo scorso anno. C’è grande curiosità di vedere in campo la Lazio, cresciuta molto sul finire dello scorso campionato, e anche Napoli e San Marino Academy, due squadre giovani, ma che grazie ad un progetto ambizioso puntano sempre più in alto.

Calendario e designazioni arbitrali – 1ª giornata

Domenica 15/9 - ore 15

Novese-Ravenna Women

Arb. Bianchi

Campo Comunale C. Girardengo – Novi Ligure (AL)

Fortitudo Mozzecane-Perugia

Arb. Marra

Stadio Comunale U. Capone – Vigasio (VR)

San Marino Academy-Lazio Women

Arb. Giacometti

Campo Sportivo Acquaviva – Repubblica di San Marino

Riozzese-Roma Calcio Femminile

Arb. Delnotaro

Centro Sportivo Comunale – Cerro al Lambro (MI)

Permac Vittorio Veneto-Lady Granata Cittadella

Arb. Poto

Campo Comunale P. Barison – Vittorio Veneto (TV)

Cesena Castelvecchio-Napoli Femminile

Arb. Renzi

Impianto Sportivo Martorano – Martorano di Cesena (FC)

Per le designazioni arbitrali clicca qui