Terminati i gironi eliminatori, dal prossimo turno scenderanno in campo anche le squadre di Serie A

domenica 1 dicembre 2019

La terza e ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia ha decretato le prime classificate dei quattro gruppi, qualificate per gli ottavi. Nel girone 1 il Chievo Fortitudo sconfigge in trasferta 3-1 la Novese con i gol di Bertolotti, Martani e Carabott e si aggiudica il passaggio del turno con sei punti su sei. Nel girone 2 impresa riuscita al Ravenna Women: vince 4-2 con il Permac Vittorio Veneto e supera la fase del torneo grazie alla differenza reti (+1 proprio sulla squadra veneta). Nel girone 3 il pari tra Perugia e San Marino andato in scena ieri (a segno Baldini per le umbre e Piselli per le ospiti) favorisce il Cesena, che si conferma al primo posto grazie ad una vittoria e un pareggio nei due match precedenti. Nel girone 4 infine la Roma rifila tre reti al Napoli Femminile (Landa, Conte e Carboni in gol) e lo scavalca di un punto, accedendo così alla fase successiva. La Coppa Italia tornerà in campo mercoledì 11 dicembre, con l’inserimento nel tabellone delle squadre di Serie A.

GIRONE 1

Chievo Fortitudo Mozzecane 6

Riozzese 3

Novese 0

GIRONE 2

Ravenna Women 3

Permac Vittorio Veneto 3

Lady Granata Cittadella 3

GIRONE 3

Cesena 4

Perugia 2

San Marino 1

GIRONE 4

Roma CF 6

Napoli Femminile 3

Lazio Women 0

https://www.figc.it/it/femminile/competizioni/coppa-italia/calendario-e-risultati/