Coppa Italia TIMVISION

La formazione toscana ha battuto in trasferta il Perugia (0-1), le lombarde si sono imposte sul Vicenza (1-0). Le due qualificate accedono alla fase a gironi che inizia il 27 settembre

mercoledì 2 settembre 2020

Ottimo inizio di stagione per Pontedera e Brescia, che si aggiudicano la gara di andata del turno preliminare di Coppa Italia TIMVISION battendo rispettivamente il Perugia e il Vicenza.

All’antistadio 'Renato Curi', la formazione allenata da Renzo Ulivieri ha superato 1-0 le padrone di casa del Perugia dimostrando di essere già in forma campionato. Decisiva la rete al 12’ della ripresa di Alice Sacchi, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha battuto il portiere avversario con un preciso colpo di testa.

Vittoria di misura anche per il Brescia: allo stadio comunale ‘Palazzolo’ le Leonesse si sono imposte sul Vicenza grazie al gol realizzato alla fine del primo tempo da capitan Veronique Brayda, brava a sfruttare il perfetto cross di Previtali, una delle migliori in campo. Nel corso del match la formazione lombarda ha fallito più volte l’occasione del raddoppio, sprecando anche un calcio di rigore al 29’ con l’attaccante Luana Merli, acquistata in estate dall’Orobica, che ha calciato a lato graziando così le biancorosse.

Le gare di ritorno Pontedera-Perugia e Vicenza-Brescia si disputeranno domenica 6 settembre. Le due squadre che passeranno il turno si qualificano per la fase a gironi, che inizierà domenica 27 settembre con le 24 società - 12 di Serie A TIMVISION e 12 di Serie B - suddivise per sorteggio in 8 gironi da tre squadre ciascuno.