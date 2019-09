Serie B Femminile

Successi di Lazio Women e Riozzese, goleada del Lady Granata Cittadella, pari di Napoli e Cesena

domenica 22 settembre 2019

Dalla seconda giornata di Serie B, esce a punteggio pieno solo il Permac Vittorio Veneto: la squadra di Diego Bortoluzzi, impegnata in casa della Roma CF, centra la seconda vittoria dopo quella all’esordio nel torneo cadetto e guadagna la vetta della classifica in solitaria. In casa delle capitoline il successo porta le firme di Foltran nel primo tempo e Piai nel secondo. Successo anche per la Lazio Women, che grazie alla rete di Pittaccio al 73’ ottiene i primi tre punti stagionali contro il Chievo Fortitudo Mozzecane in seguito al pareggio nello scorso weekend. Il Lady Granata Cittadella travolge 4-2 la Novese: contro le ospiti neopromosse, le venete calano un poker a tre firme: due volte Zorzan, Rigon e Kastrati. Non bastano i centri di Levis e Basso per evitare la sconfitta. Bella prova della Riozzese in casa del Ravenna Women. La squadra di Salterio, neopromossa in Serie B, rifila tre reti alle avversarie: Codeca dal dischetto apre le marcature, Galbiati raddoppia e ancora Codeca a segno per il tris finale, alleviato solo dalla rete di Cimatti all’82’. Il Napoli frena dopo la vittoria al debutto: le padrone di casa, all’esordio casalingo contro il San Marino Academy, si portano avanti grazie Chatzinikolau, ma a un minuto dal triplice fischio Barbieri trova l’1-1 finale. Un punto a testa anche per Perugia e Cesena: in casa delle umbre si chiude tutto nella prima frazione di gioco con Nagni che porta in vantaggio le ospiti e Ceccarelli che al 44’ acciuffa il pari. La classifica di Serie B, al termine delle prime due giornate, vede il Permac Vittorio Veneto in testa a sei punti e il Ravenna Women fanalino di coda, a quota zero.

Risultati 2a giornata di Serie B 2019-20

Lady Granata Cittadella – Novese 4-2

30’ Levis (N), 55’ Rigon (C), 65’ Basso (N), 77’ Zorzan (C), 85’ Zorzan (C), 90’ Kastrati (C)

Lazio Women – Chievo Fortitudo Mozzecane 1-0

73’ Pittaccio (L)

Napoli Femminile – San Marino Academy 1-1

42’ Chatzinikolau (N), 89’ Barbieri (SM)

Perugia – Cesena 1-1

10’ Nagni (C), 44’ Ceccarelli (P)

Ravenna Women – Riozzese 1-3

15’ rig. Codeca (RI), 18’ Galbiati (RI), 73’ Codeca (RI), 82’ Cimatti (RA)

Roma CF – Permac Vittorio Veneto 0-2

20’ Foltran (P), 90’ Piai (P)

Programma della 3a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Cesena – Ravenna Women

Chievo Fortitudo Mozzecane – Riozzese

Napoli Femminile – Lazio Women

Novese – Roma CF

Permac Vittorio Veneto – Perugia

San Marino Academy – Lady Granata Cittadella

https://www.figc.it/it/femminile/competizioni/serie-b/calendario-e-risultati/