Serie B Femminile

Due pareggi per Roma CF e Lazio Women, 2-0 del Permac Vittorio Veneto contro il Lady Granata Cittadella

domenica 15 settembre 2019

Il primo turno del campionato cadetto premia tre neopromosse: il Napoli si impone 2-1 in casa del Cesena grazie ai gol di Tammik nel primo tempo e Gelmetti nel secondo. Illusorio il momentaneo 1-1 su rigore di Petralia. Successo anche del Permac Vittorio Veneto contro il Lady Granata Cittadella: il match casalingo lo decidono le reti di Foltran al 18’ e di Stefanello al 53’. Nella sfida tra Novese e Ravenna Women, basta la firma di Rigolino al 12’ a consegnare i primi tre punti stagionali alle piemontesi.Vittoria netta anche per il Chievo Fortitudo Women, che con il gol di Dallagiacoma e la doppietta di Boni si aggiudica il primo incrocio casalingo contro il Perugia. Solo due pareggi invece per le romane Roma CF e Lazio Women contro le neopromosse Riozzese e San Marino. Le giallorosse rischiano addirittura di perdere 1-0, ma Carboni trova la rete del finale 1-1 in pieno recupero. Due doppiette invece chiudono la sfida tra San Marino e le laziali: per le padrone di casa a segno Barbieri, per le biancocelesti Visentin.

Risultati 1a giornata di Serie B 2019-20

Cesena – Napoli Femminile 1-2

33’ Tammik (N), 34’ rig. Petralia (C), 54’ Gelmetti (N)

Chievo Fortitudo Women – Perugia 3-0

33’ Dallagiacoma (C), 53’ Boni (C), 69’ Boni (C)

Novese – Ravenna Women 1-0

12’ Rigolino (N)

Permac Vittorio Veneto – Lady Granata Cittadella 2-0

18’ Foltran (P), 53’ Stefanello (P)

Riozzese – Roma CF 1-1

2’ Codecà (R), 90’+3’ Carboni (RCF)

San Marino Academy – Lazio Women 2-2

13’ Visentin (L), 36’ Barbieri (SM), 54’ Barbieri (SM), 83’ Visentin (L)

Programma della 2a giornata di Serie B 2019-20

Domenica 22 settembre

Ore 15.00

Lady Granata Cittadella – Novese

Lazio Women – Chievo Fortitudo Mozzecane

Napoli Femminile – San Marino Academy

Perugia – Cesena

Ravenna Women – Riozzese

Roma CF – Permac Vittorio Veneto