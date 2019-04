Nazionale A

Con il Ct in conferenza stampa anche i tecnici delle Nazionali Under 21 e Under 20, Di Biagio e Nicolato: “Tra di noi un confronto continuo, più del modulo contano i principi”

lunedì 29 aprile 2019

È un’Italia giovane e che guarda al futuro con entusiasmo quella che si è ritrovata oggi a Coverciano per il secondo raduno dell’era Mancini. Dopo le defezioni di Andrea Conti e Vittorio Parigini, costretti al forfait a causa degli infortuni subiti nel posticipo domenicale tra Torino e Milan, al Centro Tecnico Federale si sono presentati trentatré calciatori, che nel pomeriggio sosteranno la prima delle due sedute di allenamento in programma sotto gli occhi del Ct Roberto Mancini e dei tecnici delle Nazionali Under 21 e Under 20, Luigi Di Biagio e Paolo Nicolato.

Allo stage, concordato dalla FIGC con la Lega Serie A, partecipano molti dei protagonisti dei due appuntamenti più importanti dell’anno a livello giovanile: il Mondiale Under 20 al via il 23 maggio in Polonia e l’Europeo Under 21, che l’Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia il prossimo giugno.

"Portiamo avanti un pensiero condiviso con Under 21 e Under 20 – spiega Mancini incontrando i giornalisti nella sala stampa di Coverciano – che è quello di riuscire a dare alle squadre una mentalità offensiva. Le nazionali giovanili stanno facendo bene. Il problema per i ragazzi è quando arrivano in prima squadra, dove fanno più fatica a giocare, ma la qualità c’è. L'Ajax per 3, 4 o 5 anni non vince nulla perché dà fiducia ai giovani e poi con il tempo diventa forte. Servono fiducia e tempo”.

L’Under 21, che a detta di Mancini ha tutte le carte in regola per vincere l’Europeo, si conferma un serbatoio prezioso per la Nazionale maggiore: “Bonucci e Chiellini non possono essere definiti ‘anziani’ e comunque dietro di loro ci sono Caldara, Mancini e altri ragazzi ancora nel giro dell’Under 21: non credo che quello dei difensori e dei portieri sia un problema”.

Detto che una chiusura anticipata del prossimo campionato di Serie A potrebbe consentire ai giocatori di recuperare energie in vista dell’Europeo (“i giocatori avrebbero bisogno di una settimana di libertà per scaricarsi”), Mancini risponde così alla domanda sul futuro azzurro di Mario Balotelli: “Lui sa che oltre a far gol e giocare bene deve comportarsi bene. In campo chi è sempre a rischio espulsione diventa un problema. Lo sa, non glielo ho detto una volta sola".

In conferenza con il Ct ci sono Di Biagio e Nicolato: “Più che il modulo – sottolinea Di Biagio – contano i principi. Il confronto con Roberto e Paolo è continuo, abbiamo idee simili e l’obiettivo è preparare i ragazzi in funzione della Nazionale A. Per quanto riguarda l'Under 21 Mancini ha l'imbarazzo della scelta su chi scegliere”. Il tecnico degli Azzurrini chiede di dar fiducia ai giovani: “Quando sbagliano nelle altre nazioni continuano a giocare, qui invece vengono messi da parte. I ragazzi devono fare di più e noi dobbiamo dar loro la possibilità di sbagliare”. Sulla stessa lunghezza d’onda Nicolato: “Partiamo dai giocatori e da lì costruiamo il gioco. La nostra soddisfazione è vedere tanti ragazzi che saranno utili per la Nazionale maggiore, questo è il nostro primo compito. Al Mondiale siamo convinti di poter far bene, anche con tanti giovani alla loro prima esperienza internazionale”. I più giovani ad aver varcato oggi il cancello di Coverciano sono stati Paolo Gozzi Iweru, Alessio Riccardi ed Eddie Salcedo, tre classe 2001 che Nicolato conosce bene: “Riccardi e Salcedo sono tecnici e bravi: sono giovani e c'è da capire che ruolo potranno ricoprire. Gozzi è un buon difensore, ha le qualità per diventare bravo. Ma son tutti giovani e ci vuole tempo”. In rampa di lancio c’è anche l’ala del Pescara Riccardo Sottil, in gol nell’ultima giornata di campionato di Serie B con il Verona: “È un giocatore che ho convocato spesso – conferma Nicolato – potrebbe essere coinvolto nei play off con il Pescara e vedremo cosa succederà per il Mondiale. Se i club si oppongono non c’è niente da fare”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Alessandro Plizzari (Milan);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Raoul Bellanova (Milan), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Milan), Federico Dimarco (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Paolo Iweru Gozzi (Juventus), Sebastiano Luperto (Napoli), Nicola Murru (Sampdoria), Luca Pellegrini (Cagliari), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari), Francesco Vicari (Spal);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Danilo Cataldi (Lazio), Alessandro Murgia (Spal), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Mattia Valoti (Spal), Emanuel Vignato (Chievo), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone), Andrea Petagna (Spal), Eddie Salcedo (Inter).

Il programma

Lunedì 29 aprile

Ore 12 - Raduno dei calciatori convocati presso il CTF di Coverciano

Ore 13.30 - Conferenza stampa

Ore 16.30 - Allenamento (aperto i primi 15’)

Martedì 30 aprile

Ore 10.30 - Allenamento (chiuso)

Al termine conclusione del raduno