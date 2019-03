Nazionale U21

La squadra di Di Biagio, che torna nella città friulana a dieci anni di distanza dall’ultima volta, è imbattuta nei sette precedenti con gli austriaci

mercoledì 20 marzo 2019

Si ricomincia, o si parte. La differenza è sottile. Di sicuro Trieste prima, e Frosinone poi, rappresentano due tappe importanti nella marcia di avvicinamento della Nazionale Under 21 alla fase finale del campionato europeo, che l’Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia il prossimo giugno.



Tempo di test per la squadra, di scelte per l’allenatore. Niente di meglio, per le prove di Europeo degli Azzurrini, di due nazionali come Austria e Croazia, entrambe finaliste alla competizione internazionale in programma nelle città di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e a San Marino.

Lo stadio “Nereo Rocco”, che sarà tra l’altro una delle sedi di gara della fase finale, è pronto ad accogliere questi giovani di belle speranze (domani ore 18.30 diretta tv su Rai2) con l’entusiasmo dei propri tifosi che anche in passato hanno sempre sostenuto i colori azzurri: nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia la squadra di Di Biagio torna a dieci anni di distanza dall’ultima amichevole giocata e pareggiata con la Svezia giocata l’11 febbraio 2009. Gli Azzurrini sono imbattuti nei 7 precedenti con l’Austria, con cui hanno collezionato 4 vittorie e 3 pareggi, compreso il 2-2 nell’ultima amichevole disputata il 25 marzo 2009 a Vienna.



“Quelli con l’Austria e la Croazia sono due test ravvicinati – sottolinea Di Biagio - che possono metterci nelle condizioni di trovare soluzioni in vista della scelta finale dei 23. Dopo aver affrontato tutti i Top Team della categoria, abbiamo scelto di misurarci con Austria e Croazia che parteciperanno come noi ai prossimi Europei. Avremmo potuto incontrare l'Olanda ma, non essendosi qualificata, sarebbe venuta con una rosa sperimentale in preparazione del prossimo biennio e non sarebbe stato un test probante, come invece mi aspetto dai prossimi due”.



L’elenco dei convocati



Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Simone Scuffet (Kasimpasa Sport Kulubu);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).



Staff – Allenatore: Luigi Di Biagio; Capo delegazione: Massimo Ambrosini; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Mauro Vladovich; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon; Fisiologo: Cristian Savoia; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Osteopata: Andrea Galli; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano ed Emiliano Bozzetti.



Il programma



Mercoledì 20 marzo

Ore 10.30: allenamento (chiuso)

Ore 18.40: arrivo a Trieste e trasferimento c/o Stadio “Nereo Rocco”

Ore 19 c.a: incontro con la stampa (Di Biagio) e a seguire trasferimento c/o Savoia Excelsior Palace Hotel



Giovedì 21 marzo

Ore 18.30: Gara ITALIA-AUSTRIA Stadio “Nereo Rocco” di Trieste - al termine delle gara incontro con la stampa e rientro in hotel per cena



Venerdì 22 marzo

Ore 11.05: volo Trieste-Roma Fiumicino e trasferimento c/o Mancini Park Hotel

Ore 16.30: allenamento (chiuso)



Sabato 23 Marzo

Ore 12.45: incontro con la stampa in hotel (calciatori)

Ore 15.30: Allenamento (aperto)



Domenica 24 marzo

Ore 10.30: trasferimento a Frosinone

Ore 13.30: incontro con la stampa presso hotel Bassetto di Frosinone (Di Biagio)

Ore 17: Allenamento (aperto primi 15 minuti stampa)



Lunedì 25 marzo

Ore 18.30: Gara ITALIA-CROAZIA, Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone - al termine della gara incontro con la stampa e scioglimento della delegazione