Nazionale Femm. Futsal

Si gioca a Varazdin un quadrangolare internazionale che vedrà l'Italia opposta a Moldova, Polonia e Croazia. Novità Ana Carolina e Renata Adamatti

lunedì 20 maggio 2019

Dopo il doppio test-match in terra svedese, coronato con il bel successo della seconda amichevole, la Nazionale di Francesca Salvatore è chiamata all'ultimo impegno stagionale. L'Italia sarà ospite a Varazdin in Croazia per la Women Futsal Week Summer Cup dal 27 al 30 giugno. Le azzurre si raduneranno la mattina del 23 giugno per volare direttamente in Croazia: alla Palasport Arena affronteranno quattro giorni di preparazione per poi esordire giovedì 27 giugno alle ore 17 contro la Moldova. Venerdì alle 16 la sfida alla Polonia, sabato riposo e domenica 30 alle 18 la chiusura con le padrone di casa della Croazia. Per l'occasione sono state convocate 19 giocatrici: prima chiamata per Ana Carolina Sestari e Renata Adamatti.



L'elenco dei convocati

Portieri: Ana Carolina Caliari Sestari (Città di Montesilvano), Arianna Tirelli (S.S. Lazio), Maria Fontana Mascia (FF Cagliari)



Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (S.S. Lazio), Alessia Grieco (S.S. Lazio), Aida Xhahxo (S.S. Lazio), Arianna Pomposelli (Olimpus Roma), Bruna Borges (Città di Montesilvano), Ersilia D'Incecco (Città di Montesilvano), Benedetta De Angelis (Città di Falconara), Sofia Luciani (Città di Falconara), Federica Belli (Kick Off), Sabrina Marchese (FF Cagliari), Ludovica Coppari (Futsal Salinis), Sara Boutimah (Futsal Breganze), Renata Adamatti (Futsal Florentia), Jessica Troiano (Real Grisignano), Roberta Giuliano (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte)

Staff – Ct: Francesca Salvatore; Viceallenatore: Cinzia Benvenuti; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore atletico: Fabrizio Pallocchia; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Video Analista: Riccardo Manno; Medico: Andrea Gattelli; Fisioterapista: Francesco Marcellino