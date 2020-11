Nazionale A

Dopo il successo nell’amichevole con l’Estonia, la Nazionale è tornata ad allenarsi per preparare i prossimi due impegni di Nations League. Grifo e Zaccagni hanno lasciato il ritiro

giovedì 12 novembre 2020

Dopo il 4-0 rifilato all’Estonia, un successo prezioso per il Ranking in vista del sorteggio alle qualificazioni mondiali nonché ventesimo risultato utile consecutivo (15 vittorie e 5 pareggi) per l’Italia di Mancini, la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Coverciano per preparare le prossime due sfide di Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, in programma rispettivamente domenica a Reggio Emilia e mercoledì a Sarajevo.

Al gruppo degli Azzurri, che ieri hanno conquistato gli ascolti della prima serata (4 milioni 162 mila telespettatori, 15,7% di share), si sono aggiunti Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Tornano a casa invece Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro per fare rientro presso i club di appartenenza.



L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina)**, Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)**, Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus)*, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio)**, Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco).

* da definire l’arrivo in raduno

** risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti



Il programma

Giovedì 12 novembre

Ore 11.30 - Allenamento (chiuso) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Venerdì 13 novembre

Ore 13.45 - Incontro con la Stampa (calciatori)* presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano

Ore 16 - Allenamento (chiuso)** presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Sabato 14 novembre

Ore 11.30 - Trasferimento Firenze-Reggio Emilia

Ore 16.30 - Conferenza stampa Polonia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 17 - Allenamento Polonia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18 - Conferenza stampa Italia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18.30 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Domenica 15 novembre

Ore 20.45 - ITALIA-Polonia (Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano)

Lunedì 16 novembre

Ore 16.30 - Allenamento (chiuso) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Martedì 17 novembre

Ore 10.45 - Trasferimento Firenze-Sarajevo

Ore 16.30 - Conferenza stampa Bosnia Erzegovina*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17 - Allenamento Bosnia Erzegovina (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17.30 - Conferenza stampa Italia*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 18 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Mercoledì 18 novembre

Ore 20.45 - Bosnia Erzegovina-ITALIA (Al termine della gara incontro con i media e rientro in Italia)

*le immagini dell’intero evento saranno prodotte e distribuite al termine dello stesso dalla FIGC

**non è previsto l’accesso dei Media, 15’ di immagini saranno prodotte e distribuite da FIGC al termine dei primi 15’

***l’accesso nella sala conferenze stampa sarà limitato ad un ridotto numero di Media, le immagini saranno visibili sui monitor dello stadio