Nazionale U18

A Telki i padroni di casa vincono 4-0 riscattando la sconfitta di un anno fa ad Abano Terme. Franceschini: “Abbiamo pagato qualche disattenzione di troppo”

mercoledì 17 aprile 2019

Il 18 aprile 2018 ad Abano Terme la Nazionale Under 18 superò 1-0 l’Ungheria con un gol di Emanuel Vignato. Un anno dopo a Telki gli ungheresi si sono presi la rivincita battendo l’Italia 4-0, una vittoria ipotecata nel primo tempo grazie alla doppietta messa a segno da Kristòf Tòth e alle reti di Csaba Bukta e Domink Cipf. Gli Azzurrini sono cresciuti nella ripresa e hanno avuto la possibilità di accorciare le distanze con Nicolò Armini, ma il difensore della Lazio si è fatto parare il rigore concesso per un atterramento ai danni di Lorenzo Sgarbi.



“Abbiamo pagato qualche disattenzione di troppo nel primo tempo – l’analisi del tecnico Daniele Franceschini – poi nella ripresa siamo stati più propositivi e abbiamo avuto anche delle buone occasioni per segnare”. Prossimo impegno per la Nazionale Under 18 mercoledì 8 maggio a Codroipo (UD) contro i pari età dell’Austria in quella che sarà anche l’ultima amichevole della stagione.