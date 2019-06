Nazionale A

Il centrocampista ha parlato dall’aula magna di Coverciano. Politano ha lasciato il ritiro della Nazionale visto il perdurare del risentimento alla caviglia sinistra

domenica 2 giugno 2019

Secondo giorno di lavoro a Coverciano per gli Azzurri, in vista del doppio confronto di qualificazione ai prossimi Europei 2020 contro Grecia (8 giugno ad Atene) e Bosnia (11 giugno a Torino). Due sfide che potrebbero rappresentare già un momento spartiacque nella storia del girone.

Dall’aula magna del Centro Tecnico Federale, in conferenza stampa, Federico Bernardeschi non si è nascosto e ha lanciato un chiaro messaggio in vista del futuro: “È giusto sognare in grande e porsi degli obiettivi ambiziosi. Vogliamo andare alla fase finale del prossimo Europeo e vincere la massima competizione continentale per Nazionali. L’anno prossimo avremo un anno di esperienza in più alle spalle e dovremo arrivare pronti per giocarci al meglio Euro 2020.

“Questo è un gruppo straordinario – ha commentato il centrocampista della Juventus - ed è amalgamato benissimo, perché combina giocatori di esperienza con giovani di grande talento. Credo si possa essere tutti d’accordo nell’affermare che questa Italia sia la Nazionale a cui aspiravamo da tempo, perché è piena di calciatori dalle ottime capacità e soprattutto è formata da ‘uomini’. Il Ct Mancini ha lavorato egregiamente sin da subito per creare questa combinazione, lanciando e mantenendo i ragazzi più giovani nel gruppo.”

Poi un appunto sulla sua posizione in campo e su quale ruolo preferisca ricoprire: “Nel calcio moderno penso che un giocatore debba sapersi adattare e poter ricoprire così più ruoli. Non importa se uno sia schierato più centrale, più avanti o più indietro: è fondamentale che ci sia corsa, qualità e atleticità nella prestazione del calciatore. Bisogna mettersi a disposizione dell’allenatore e dare il meglio per il bene della squadra; poi è ovvio che ci sarà sempre un ruolo in cui il giocatore riesca ad esprimere il proprio potenziale al meglio.

Giocare vicino alla porta facilita senza dubbio la possibilità di realizzare più reti nell’arco di una stagione, anche perché partendo da più dietro e dovendo coprire più metri di campo accade più spesso di arrivare meno lucidi al momento della finalizzazione: su quest’ultimo punto voglio migliorarmi.”

Infine Bernardeschi ha inviato un messaggio alle Azzurre, proprio oggi in partenza per Valenciennes, dove domenica prossima, 9 giugno, esordiranno nel Mondiale contro l’Australia: “Mando un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze della Nazionale femminile, che in Francia rappresenteranno il nostro Paese. Voglio dire alle nostre Azzurre che tutti noi tifiamo per loro e che le seguiremo con grande attenzione.”

Politano lascia il ritiro. Valutata l’indisponibilità in vista delle gare con Grecia e Bosnia - dovuta al perdurare del risentimento alla caviglia sinistra – Matteo Politano ha lasciato oggi il ritiro della Nazionale per far rientro nel club di appartenenza e proseguire le cure del caso.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Coordinatore Nazionale A: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi; Medici: Andrea Ferretti e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Marinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.

Programma raduno e attività media

Lunedì 3 giugno

h. 13.30 Conferenza Stampa - partnership FIGC-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

a seguire Conferenza stampa - presentazione ‘Acqua Lete’

a seguire Conferenza stampa (calciatori)

h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Martedì 4 giugno

h. 11.30 Concerto “Inno svelato raccontato agli Azzurri” (aperto ai media accreditati)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Mercoledì 5 giugno

h. 10.00 Allenamento (chiuso)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 18.30 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Giovedì 6 giugno

h. 10.00 Allenamento (chiuso)

h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)

h. 18.30 Allenamento (chiuso)

Venerdì 7 giugno

h. 09.00 Trasferimento presso aeroporto di Firenze

h. 10.00 Partenza volo charter Firenze/Atene

h. 13.00 l.t.* Arrivo e trasferimento in hotel

h. 17.30 l.t. Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’

h. 18.00 l.t. Allenamento MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’ (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

nota: *CET +1

Sabato 8 giugno

h. 21.45 l.t. MD3 Grecia–Italia - ’Spyros Louis Stadium’

a seguire Attività media

Domenica 9 giugno

h. 11.00 l.t. Allenamento (chiuso)

h. 15.45 l.t. Trasferimento presso aeroporto di Atene

h. 17.00 l.t. Partenza volo charter Atene/Torino

h. 19.00 Arrivo e trasferimento presso hotel

Lunedì 10 giugno

h. 17.30 Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o “Juventus Stadium”

h. 18.00 Allenamento MD-1 c/o “Juventus Stadium” (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati)

Martedì 11 giugno

h. 20.45 MD4 Italia–Bosnia Erzegovina - “Juventus Stadium”

A seguire Attività media