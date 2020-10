Nazionale U20

La squadra si radunerà questa sera a Firenze per sostenere domani la prima seduta di allenamento

mercoledì 7 ottobre 2020

La Nazionale Under 20 si radunerà questa sera a Firenze, con il tecnico Alberto Bollini che ha convocato 25 giocatori per uno stage di una settimana in preparazione alla seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo Under 19 che si disputerà dall’11 al 17 novembre in Veneto. Gli Azzurrini sosterranno domani al Centro Tecnico Federale la prima delle otto sedute di allenamento in programma.

Avversarie dell’Italia nel Gruppo 5 sono Islanda, Norvegia e Slovenia: l’obiettivo è quello di conquistare l’unico posto disponibile per accedere alla fase finale dell’Europeo di categoria che si svolgerà a marzo in Irlanda del Nord e che metterà in palio anche cinque posti per il Campionato Mondiale Under 20.

L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Michele Cerofolini (Reggiana);

Difensori: Pietro Beruatto (Vicenza), Samuele Birindelli (Pisa), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Roma), Gabriele Corbo (Ascoli), Gabriele Ferrarini (Venezia), Memeh Caleb Okoli (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Destiny Udogye (Hellas Verona), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Frosinone), Salvatore Esposito (Spal), Fabio Maistro (Pescara), Simone Muratore (Reggiana), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Tommaso Pobega (Spezia), Manolo Portanova (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona), Emanuel Vignato (Bologna).

Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Assistente Allenatore: Giovanni Valenti; Segretario: Aldo Blessich; Preparatore Atletico: Marco Montini; Preparatore dei Portieri: Graziano Vinti; Match Analyst: Leonardo Carletti; Medici: Luca Labianca, Carmelo Papotto e Riccardo Diniccolo; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapista: Giuseppe Galli.