Bonucci ha un entusiasmo contagioso: “Siamo un grande gruppo, non vedevo l’ora di tornare a Coverciano”

Nazionale A

Il difensore azzurro è già pronto per l’esordio di venerdì: “Ho una carica e un’adrenalina addosso che scenderei subito in campo"

lunedì 7 giugno 2021

“È bello essere qui oggi e aprire con questa conferenza stampa il base camp dell’Italia”. È un Leonardo Bonucci raggiante quello che ha incontrato quest’oggi, nel Media Centre di Coverciano, la stampa accreditata. Coverciano che proprio da oggi è diventato ufficialmente il ‘campo base’ della Nazionale italiana in vista di Uefa Euro 2020.

“Non vedevo l’ora - ha proseguito il difensore azzurro - di varcare il cancello del Centro Tecnico Federale: appena arrivato ho trovato un’aria positiva ed essere qui mi fa sentire giovane, con grande entusiasmo e tanta voglia. Certamente dobbiamo essere bravi a mantenere i piedi per terra, rimanendo concentrati anche dopo gli elogi che abbiamo ricevuto per il netto successo sulla Repubblica Ceca.

È vero, negli ultimi anni non abbiamo avuto modo di affrontare squadre di primissimo livello, però abbiamo disputato partite contro squadre con una precisa identità e abbiamo sempre imposto il nostro gioco. Il nostro fuoriclasse? È il gruppo, senza dubbio. Da squadra dobbiamo combattere e vincere per l’Italia, riportandola dove merita. Vedo in tutti i miei compagni grande rispetto, dell’uno verso l’altro e verso anche tutte le persone che lavorano qui al Centro: è sintomo dello spirito di gruppo che si è creato e della grande unione di intenti che portiamo avanti.

Venerdì prossimo, alle 21, partirà ufficialmente l’Europeo, con la sfida inaugurale tra l’Italia e la Turchia: “Ho una carica e un’adrenalina addosso – continua Bonucci - che scenderei in campo adesso. Giocare all’Olimpico con il pubblico? Dico solo questo: il calcio con gli spettatori è un altro sport rispetto a quello con gli spalti vuoti. Disputare una partita con la parte passionale del calcio a sostenerti, a vederti dal vivo, è meraviglioso. Il nostro ringraziamento va a tutti gli organi che hanno fatto sì che Roma possa ospitare Uefa Euro 2020 e che i tifosi possano tornare a sostenerci direttamente allo stadio: sarà una spinta fondamentale.

Quindi una nota sugli avversari della gara d’esordio: “La Turchia è una squadra che merita il massimo rispetto. Nel girone di qualificazione ha vinto e pareggiato contro i campioni del Mondo della Francia; è una squadra solida, con giocatori di talento, che ha mostrato un netto percorso di crescita”.

Infine un piccolo appunto sul suo contrasto della gara di Bologna, che per qualche attimo ha messo in apprensione il Ct Mancini e l’intera Italia calcistica: “Non nego di aver pensato al peggio in quel momento… Sento ancora un po’ di fastidio, ma non sarà certamente questo a farmi lasciare la competizione”.

Oltre a Coverciano come basecamp della Nazionale italiana, un’altra ufficialità ha accompagnato la giornata degli Azzurri: Matteo Pessina è nella lista dei 26 che parteciperanno a Uefa Euro 2020. Stefano Sensi resterà col gruppo per proseguire le terapie avviate, quindi lascerà il raduno.

I convocati a Uefa Euro 2020 con i numeri di maglia

Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il programma

Martedì 8 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Mercoledì 9 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Giovedì 10 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 17.45 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso lo Stadio Olimpico di Roma

*Ore 18.30 – Allenamento presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)

Venerdì 11 giugno

*Ore 11 – Allenamento presso il C.S. ‘Giulio Onesti’ (chiuso)

Ore 21 – Italia-Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

Sabato 12 giugno

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Domenica 13 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Lunedì 14 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Martedì 15 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 16.45 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso Hotel Parco dei Principi

*Ore 19.15 – Allenamento presso il C.S ‘Giulio Onesti’ (aperto ai media i primi 15’)

Mercoledì 16 giugno

Ore 21 – Italia-Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

Giovedì 17 giugno

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Venerdì 18 giugno

**Ore 14 – Incontro con i media (calciatori)

*Ore 18 – Allenamento (chiuso)

Sabato 19 giugno

Ore 11 – Trasferimento Firenze-Roma

**Ore 17.15 – Conferenza stampa Ct+1 calciatore presso l’Hotel parco dei Principi

*Ore 18.30 – Allenamento presso il C.S. ‘Giulio Onesti’

Domenica 20 giugno

Ore 18 – Italia-Galles allo Stadio Olimpico di Roma. Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il CTF di Coverciano

N.B. Gli orari possono essere soggetti a variazioni

*le immagini saranno prodotte e distribuite dalla FIGC

**l’accesso in sala sarà limitato ad un ridotto numero di media