Nazionale U19 Futsal

A Manzano e Grado, gli Azzurrini affronteranno nell’ordine Slovenia, Ucraina e Spagna: quattro i “reduci” del Main Round di qualificazione a UEFA EURO Under 19 a Karlovac

giovedì 18 aprile 2019

Il tecnico della nazionale italiana Under 19 di futsal, Carmine Tarantino, ha convocato tredici giocatori per il Torneo delle Nazioni (Gradisca d’Isonzo), che si giocherà a Manzano e Grado - in Friuli-Venezia Giulia - da sabato 27 a lunedì 29 aprile. Gli Azzurrini, che si ritroveranno venerdì 26 aprile in un albergo di Udine, sosteranno nel pomeriggio la prima seduta di allenamento: saranno opposti rispettivamente a Slovenia, Ucraina e Spagna.

Quattro dei giocatori chiamati hanno fatto parte del gruppo dei dodici che ha partecipato al Main Round di qualificazione all’Europeo di categoria, disputato a Karlovac in Croazia a fine marzo: si tratta del capitano Francesco Lo Cicero, Joao Victor, Federico Palmegiani e del portiere Alessandro Fior. La convocazione sarà integrata nei prossimi giorni con ulteriori giocatori. Il rientro nelle rispettive sedi è previsto per martedì 30 aprile.



L’elenco dei convocati

Portieri: Francesco Cara (Futsal Cagliari), Alessandro Fior (AcquaeSapone Unigross), Alessio Menichella (Lynx Latina)

Giocatori di movimento: Michele Iervolino (AcquaeSapone Unigross), Francesco Lo Cicero (Lynx Latina), Luigi Musumeci (Meta Catania Bricocity), Pasquale Nasta (Sandro Abate), Federico Palmegiani (Lynx Latina), Alessio Peroni (Cioli Ariccia Valmontone), Christian Peroni (Cioli Ariccia Valmontone), Fabian Santagati (Milano), Mirko Trabucco (AcquaeSapone Unigross), Joao Victor (Meta Catania Bricocity)

Staff - Tecnico: Carmine Tarantino; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Mauro Ceteroni; Collaboratore Tecnico: Gianluca Briotti; Preparatore dei Portieri: Riccardo Budoni; Match analyst: Riccardo Manno; Medico: Gianluca Fedeli; Fisioterapista: Claudio Princiotta.



Il calendario del Torneo delle Nazioni

Prima giornata, sabato 27 aprile (Manzano)

ore 11 ITALIA-Slovenia

ore 14 Ucraina-Spagna

Seconda giornata, domenica 28 aprile (Manzano)

ore 17 Slovenia-Spagna

ore 20 ITALIA-Ucraina

Terza giornata, lunedì 29 aprile (Grado)

ore 17 Slovenia-Ucraina

ore 20 ITALIA-Spagna