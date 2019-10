Mondiale Under 17

Alle 24 italiane al ‘Bezerrao’ di Brasilia la sfida tra le due scuole calcistiche sarà trasmessa in diretta su Rai Sport +HD e Sky Sport. Partita decisiva per l’accesso agli ottavi

mercoledì 30 ottobre 2019

Domani al ‘Bezerrao’ di Brasilia, secondo match contro il Messico e gli Azzurrini entrano nel vivo della competizione Mondiale (diretta alle 24 italiane sui canali di Rai Sport +HD e Sky Sport 1). Dopo aver vinto la partita di esordio 2 giorni fa contro le Isole Salomone (5-0), domani ci sono i sudamericani che nella prima gara, hanno pareggiato (0-0) contro il Paraguay. La giornata rappresenterà un punto di svolta per due motivi: perché il confronto sarà sicuramente meno soft del precedente dove l’Italia ha facilmente dilagato e, di conseguenza, sarà un test probante per saggiare le potenzialità della squadra azzurra; il secondo motivo, più importante del primo, è che un’eventuale vittoria sarebbe decisiva per il passaggio agli ottavi.

I ragazzi di Carmine Nunziata oggi pomeriggio hanno sostenuto un allenamento di rifinitura durante il quale hanno messo a punto i meccanismi di gioco e domani saranno tutti disponibili per la gara contro i messicani che nel Mondiale di categoria, hanno lunga tradizione. Due volte vincitori della rassegna iridata (nel 2005 e nel 2011, dove erano il Paese ospitante) e un secondo posto raggiunto nel 2013 negli Emirati Arabi, dopo aver eliminato agli ottavi l’Italia (2-0) nella sua ultima partecipazione alla rassegna, la compagine messicana si pone ai vertici dell’albo d’oro della manifestazione. E’ giunta fin qui dopo aver vinto il campionato Under 17 della COCACAF (America centrale, settentrionale e Caraibi), vincendo tutti gli incontri e superando in finale gli Stati Uniti (2-1). Squadra solida in tutti i reparti, pratica il 4-4-2 (che si trasforma in un 4-2-4 durante la fase offensiva), ha il suo punto di forza nel gioco d’attacco dove può contare su giocatori rapidi e molto tecnici, secondo lo stile della scuola sudamericana. Molto bravi nell’uno contro uno, spiccano su tutti il numero 10 Israel Luna e il centravanti Santiago Munoz ma dovranno fare a meno del loro capitano Eugenio Pizzuto, espulso nel precedente incontro col Paraguay.

Protagonista contro le Isole Salomone grazie alla rete segnata e il magnifico assist per Gnonto per la terza realizzazione dell’Italia: “gli ho restituito il favore, dopo che la palla del mio gol me l’aveva data lui. Ci siamo ritrovati magnificamente anche se era la prima gara importante in cui giocavamo insieme” dice Nicolò Cudrig ed è assolutamente consapevole che l’impegno di domani sarà molto diverso dal primo: “ Bisognerà dare qualcosa in più –sottolinea l’attaccante del Monaco – rispetto alla prima partita: il Messico è una squadra più solida sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Ci assomigliano, sono un grande gruppo”.

Nato a Udine (7 ottobre 2002), Nicolò la passione per il calcio la coltiva da bimbo nel garage di casa dove il papà, sportivo appassionato, aveva allestito un minicampo con tanto di porticina dove le sfide uno contro uno erano interminabili. E’ il padre a chiedergli, dopo averlo visto tifare per Francesco Totti (per questo diventa tifoso della Roma) nel Mondiale del 2006, se gli sarebbe piaciuto giocare a calcio. Risposta scontata e arriva immediata l’iscrizione nella scuola calcio di Cividale del Friuli. Da lì la scalata fino ad arrivare alle giovanili dell’Udinese dove gioca nei primi campionati di categoria. Lo scorso anno lo chiama il Bruge, società satellite del Monaco dove poi si trasferisce gennaio di quest’anno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione al tranfer dalla Fifa. A soli 16 anni, quindi, si ritrova in un’altra città con costumi e lingua diversi, ma non si scoraggia: “Un’esperienza fondamentale, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umana. All’inizio è stata dura ma poi mi sono ambientato e ora mi trovo benissimo”. Gioca punta centrale nella Under 19 della squadra monegasca, insieme ad Alessandro Arlotti che è qui in Brasile, dopo essere stato chiamato da Nunziata a sostituire l’infortunato Colombo. La sua carriera Azzurra comincia dalle selezioni Nord tenute a Brescia due anni fa: Antonio Rocca lo nota e lo chiama nella Nazionale Under 15 dove esordisce nell’amichevole contro la Romania. Il suo primo gol arriva lo scorso novembre nella Under 16 di Daniele Zoratto e lo segna contro la Germania nel Torneo 4 Nazioni disputato in Portogallo. Quest’anno, in Irlanda, insieme ai suoi compagni conquista il secondo posto nell’Europeo Under 17. La sua ambizione è di giocare in serie A e vestire la maglia della Nazionale maggiore.

Ma ora il suo sogno lo sta vivendo qui, in Brasile: “Al momento di entrare in campo al ‘Bezerrao’, tutto mi sembrava più grande, una sensazione mai provata prima. Qui tutto è al top e domani darò tutto me stesso per raggiungere la vittoria. Questo gruppo, se si comporta come in Irlanda può arrivare fino in fondo”.

Risultati e Classifica del Girone F

Lunedì 28 ottobre

Isole Salomone-ITALIA 0-5

Paraguay-Messico 0-0

Classifica: Italia 3 punti, Paraguay e Messico 1, Isole Salomone 0

Giovedì 31 ottobre

Isole Salomone-Paraguay (ore 21 italiane, Estadio Bezerrao, Brasilia)

Messico-ITALIA (ore 24 italiane, Estadio Bezerrao, Brasilia, diretta Rai S port +HD e Sky Sport 1)

Domenica 3 novembre

ITALIA-Paraguay (ore 24 italiane, Estadio Bezerrao, Brasilia)

Messico-Isole Salomone (ore 24 italiane, Estadio Kleber Andrade, Vitoria)

Si classificano agli ottavi le prime due squadre di ogni girone più le migliori 4 terze.