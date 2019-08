Nazionale Futsal

La nazionale torna in Campania a nove anni dall’ultima volta: Bielorussia, Inghilterra e Ungheria le avversarie della squadra del Ct Musti, in campo dal 24 al 27 ottobre

venerdì 2 agosto 2019

Sarà Eboli, in provincia di Salerno, a ospitare il Main Round di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal, in programma dal 24 al 27 ottobre. L’Italia affronterà - nell’ordine - Bielorussia, Inghilterra e Ungheria al Pala Sele, impianto limitrofo al PalaDirceu con una capienza di circa 8mila posti.

La nazionale allenata dal Ct Alessio Musti farà le prove generali per questo cruciale e atteso appuntamento a settembre, con le prime due amichevoli stagionali in programma contro la Croazia in Veneto (alla Kione Arena di Padova e al PalaMaser di Maser, in provincia di Treviso). L’edizione 2020 del Mondiale – che per la prima volta non sarà preceduta dalla fase finale dell’Europeo (che da ora in poi si giocherà ogni quattro anni, quindi nel 2022) – è in programma in Lituania. La nazionale torna in Campania - la regione dove conquistò il suo primo trionfo europeo nel 2003 - a nove anni dall’ultima volta, in occasione delle due prestigiose amichevoli contro la Spagna terminate con un pareggio (2-2 in un Palabarbuto di Napoli stracolmo) e una sconfitta (4-1 al palazzetto di Aversa).

Ci sono 23 precedenti tra Italia e Ungheria: 17 successi, quattro pareggi e due sconfitte il bilancio, con gli ultimi scontri diretti che risalgono all’agosto 2016 a Cavalese, in Trentino, in occasione della preparazione al precedente Mondiale giocato in Colombia. All’epoca, gli Azzurri si imposero 3-1 nella prima amichevole e 4-1 in gara-2. Ironia della sorte, fu l’Ungheria a contendere all’Italia la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal anche in occasione del torneo di quattro anni fa: gli Azzurri affrontarono la nazionale guidata da Sito Rivera negli spareggi, vincendo 3-0 a Miskolc l’andata e 6-0 a Prato il ritorno. Italia imbattuta nei dieci precedenti contro la Bielorussia, con gli ultimi scontri diretti che risalgono a ottobre 2018 a Minsk: la nazionale ottenne un pareggio e un successo, l’ultimo in ordine cronologico dei nove collezionati. Per trovare due partite contro l’Inghilterra bisogna invece tornare indietro di oltre 30 anni, ai due test di Roma - luglio 1983 e luglio 1985 - che videro la nazionale battere i Leoni prima 8-0 e poi 6-1.

COPPA DEL MONDO FIFA - MAIN ROUND DI QUALIFICAZIONE

PROGRAMMA GRUPPO 4

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE

Inghilterra-Ungheria ore 18

ITALIA-Bielorussia ore 20.30

VENERDI’ 25 OTTOBRE

Ungheria-Bielorussia ore 18

ITALIA-Inghilterra ore 20.30

DOMENICA 27 OTTOBRE

Bielorussia-Inghilterra ore 18

ITALIA-Ungheria ore 20.30



Alla fase successiva – l’Elite Round – accedono le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019. All’Europa sono stati assegnati sei posti per il Mondiale 2020, oltre a quello della Lituania nazione ospitante: si qualificano per la fase finale le quattro vincitrici dell’Elite Round, in programma dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020, mentre le seconde classificate si affronteranno negli spareggi (con la formula delle gare di andata e ritorno e il meccanismo delle coppe europee di calcio) da cui usciranno le ultime due nazionali europee che andranno al Mondiale.



CALENDARIO APPUNTAMENTI MONDIALI

Main Rd: 22-27 ottobre 2019

Sorteggio Elite Round: 7 novembre 2019

Elite Rd: 28 gennaio-2 febbraio 2020

Sorteggio spareggi: Nyon, data da confermare

Spareggi: 9-12 aprile 2020

Sorteggio Fase Finale: Lituania, data da confermare

Fase Finale: 12 settembre-4 ottobre 2020, Lituania