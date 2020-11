Nazionale A

Il giocatore del Chelsea aggiunge: “Sarà una partita dura, dobbiamo vincere anche per Mancini”. Pellegri, indisponibile, ha lasciato il ritiro di Coverciano

venerdì 13 novembre 2020

Dopo la vittoria nell’amichevole di mercoledì sera con l’Estonia, la Nazionale è pronta a riprendere il cammino nella UEFA Nations League con due gare contro Polonia e Bosnia Erzegovina, la prima in programma domenica 15 novembre allo ‘Stadio Città del Tricolore’ di Reggio Emilia e la seconda mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte e due in diretta su Rai 1, calcio d’inizio alle 20.45).

Ad un mese di distanza dal pareggio di Danzica, l’Italia ritrova dunque la Polonia, tra le assenze per infortuni e l’emergenza Covid. Dopo i due pareggi di ottobre con Polonia e Paesi Bassi, gli Azzurri sono attualmente al 2° posto del Girone A dietro i polacchi e si giocheranno nelle ultime due giornate del torneo il pass per la Final Four, che in caso di qualificazione potrebbe disputarsi in Italia, a Milano e Torino nell’ottobre 2021. “Contro la Polonia – dichiara Emerson Palmieri in conferenza stampa – sono sempre partite difficili; a Danzica abbiamo giocato bene e fatto di tutto per vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Anche contro l'Olanda abbiamo fatto bene ed è mancato solo il secondo gol. Domenica ci aspetta un'altra gara dura, però giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere”.

Ad ospitare il confronto sarà lo stadio di Reggio Emilia, che vanta una tradizione più che favorevole agli Azzurri: nei due precedenti, infatti, l’Italia ha conquistato altrettante vittorie. “Non è un momento facile per tutti noi – sottolinea Emerson - questa stagione è un po’ diversa dalle altre: il mister purtroppo è a casa, però noi che siamo qui dobbiamo fare di tutto anche per quelli che non ci sono. Siamo sulla strada giusta, giocando un calcio moderno, di possesso e di aggressione, è un gioco offensivo che piace a tutti noi e i risultati si vedono. Qui mi diverto e mi sento bene”.

La squadra azzurra si allenerà nel pomeriggio. Non ci sarà Pietro Pellegri, indisponibile, che ha fatto ritorno questa mattina al club di appartenenza.

Per la cartella stampa clicca qui



L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina)**, Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)**, Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus)*, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio)**, Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

* da definire l’arrivo in raduno

** risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti



Il programma

Venerdì 13 novembre

Ore 13.45 - Incontro con la Stampa (calciatori)* presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano

Ore 16 - Allenamento (chiuso)** presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Sabato 14 novembre

Ore 11.30 - Trasferimento Firenze-Reggio Emilia

Ore 16.30 - Conferenza stampa Polonia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 17 - Allenamento Polonia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18 - Conferenza stampa Italia presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Ore 18.30 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia

Domenica 15 novembre

Ore 20.45 - ITALIA-Polonia (Al termine della gara incontro con i media e trasferimento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano)

Lunedì 16 novembre

Ore 16.30 - Allenamento (chiuso) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Martedì 17 novembre

Ore 10.45 - Trasferimento Firenze-Sarajevo

Ore 16.30 - Conferenza stampa Bosnia Erzegovina*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17 - Allenamento Bosnia Erzegovina (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 17.30 - Conferenza stampa Italia*** presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Ore 18 - Allenamento Italia (aperto ai media i primi 15’) presso lo Stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo

Mercoledì 18 novembre

Ore 20.45 - Bosnia Erzegovina-ITALIA (Al termine della gara incontro con i media e rientro in Italia)

*le immagini dell’intero evento saranno prodotte e distribuite al termine dello stesso dalla FIGC

**non è previsto l’accesso dei Media, 15’ di immagini saranno prodotte e distribuite da FIGC al termine dei primi 15’

***l’accesso nella sala conferenze stampa sarà limitato ad un ridotto numero di Media, le immagini saranno visibili sui monitor dello stadio