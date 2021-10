Forfait di Pessina, convocato Dimarco. Donnarumma: "Emozionato di tornare a Milano"

Nazionale A

Al posto dell’atalantino, Mancini chiama il difensore dell’Inter. Nel pomeriggio prima seduta di allenamento al Suning Centre di Appiano Gentile

lunedì 4 ottobre 2021

Primo allenamento nel pomeriggio sul campo del Suning Training Centre per la Nazionale, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la semifinale di Nations League con la Spagna in programma mercoledì (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra il russo Karasev) a San Siro. Dopo i forfait di Ciro Immobile e Rafael Toloi, sostituiti rispettivamente da Moise Kean e Davide Calabria, si è fermato anche Davide Pessina, infortunatosi ieri sera in occasione del posticipo di campionato tra Atalanta e Milan: la FIGC ha trasmesso alla UEFA la documentazione relativa all’indisponibilità del centrocampista dell’Atalanta, chiedendo di poter convocare al suo posto Federico Dimarco.

Il match con la Spagna sarà il replay della semifinale andata in scena ad EURO 2020, quando l’Italia si impose ai calci di rigore anche grazie al penalty parato a Morata da Gianluigi Donnarumma: "Ci aspettiamo la stessa squadra affrontata durante l'Europeo - avverte il portierone azzurro in conferenza stampa - non sarà una gara semplice. All'Europeo fu difficile batterli, anche stavolta dovremo dare il 110%". Passato in estate dal Milan al Paris Saint Germain, Donnarumma tornerà in quello che fino a pochi mesi fa era il suo stadio: "Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un suo tifoso. E sono felice di Pioli, lo sento spesso". L’auspicio è che San Siro non gli riservi un’accoglienza ostile: "Mi dispiacerebbe, anche perché è una gara importantissima. Spero che i tifosi possano aiutarci".

Per molti, compreso il Ct Mancini che lo ha ribadito pochi giorni fa a chiare lettere, Gigio è il miglior portiere del mondo. Eppure in queste prime settimane della sua avventura parigina non sempre è partito titolare, alternandosi tra i pali con Keylor Navas: "Sono a Parigi per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande. Allenarsi con tanti campioni ti aiuta a crescere sia a livello umano che calcisticamente. Ho trovato uno spogliatoio molto compatto, stiamo bene insieme. Ci alleniamo con il sorriso, con la voglia di aiutarci". La nuova avventura francese può contribuire al suo processo di maturazione: "Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto".

Detto che è difficile fare paragoni tra la Nazionale e il PSG ("Sono due squadre completamente diverse, grazie a Mancini abbiamo un’identità molto precisa"), con il gruppo azzurro Donnarumma ha un feeling sempre più stretto: "Con gli altri ragazzi non vediamo l'ora di venire qui per stare insieme. Su di noi ci sono tante aspettative, ma continuiamo con umiltà a lavorare, ad andare avanti. Sappiamo della nostra forza, siamo una squadra affermata e possiamo giocarcela con tutti. Possiamo dire la nostra anche al Mondiale, ma ora dobbiamo pensare alla Nations League, che per noi è importantissima".

La condanna verso i cori razzisti indirizzati a Koulibaly è netta: "Noi giocatori siamo con lui, siamo contro ogni discriminazione. E' una vergogna sentire ancora queste cose, siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo".

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (Lione);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

*trasmessa alla UEFA la richiesta di convocazione

