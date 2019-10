Nazionale Futsal

Lunedì 14 ottobre parte il raduno di preparazione al Main Rd di qualificazione al Mondiale della Nazionale di futsal. Prima gara il 24, il giorno prima la scrematura a 14 giocatori

martedì 8 ottobre 2019

L’edizione 2020 del Mondiale di futsal è in programma in Lituania. Gli azzurri saranno a Eboli, tornando in Campania a nove anni dall’ultima volta (doppia amichevole con la Spagna, la prima a Napoli, la seconda ad Aversa).

L'Italia ha 23 precedenti con l'Ungheria, di cui 17 vittorie, con quattro pari e due sconfitte. Curioso come proprio i magiari contesero la qualificazione allo scorso mondiale agli azzurri: nello spareggio andata/ritorno vittoria 3-0 in Ungheria, netto 6-0 nel ritorno al Pala Estra di Prato e pass per la Colombia staccato.

Al contempo, Italfutsal imbattuta nei dieci precedenti contro la Bielorussia. Per trovare invece due partite contro l’Inghilterra bisogna tornare indietro di oltre 30 anni, ai due test di Roma – luglio 1983 e luglio 1985 – che videro la nazionale battere i Leoni prima 8-0 e poi 6-1.

Alla fase successiva, ovvero l’Elite Round, accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento: le otto vincitrici del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019.

L'Europa ha sei posti a disposizione per Lituania 2020, con i padroni di casa già qualificati d'ufficio. Alla fase finale arrivano le quattro vincitrici dell’Elite Round, in programma dal 28 gennaio al 2 febbraio 2020, mentre le seconde classificate si affronteranno negli spareggi, da cui usciranno le ultime due nazionali europee che andranno al Mondiale.

Gli azzurri si ritroveranno a Eboli mercoledì 16 ottobre, per dieci giorni di raduno che porteranno Musti a compiere le scelte definitive. Sono 19 i convocati del Ct azzurro: di questi, 14 prenderanno parte al Main Round.

Le partite dell'Italia saranno tutte trasmesse in diretta su Raisport +HD.

I convocati:

Portieri: Stefano Mammarella (AcquaeSapone Unigross), Michele Miarelli (Italservice Pesaro), Francesco Molitierno (Sandro Abate Avellino)

Giocatori di movimento: Giacomo Azzoni (Came Dosson), Mauro Canal (Italservice Pesaro), Diego Cavinato (Sporting Lisbona), Paolo Cesaroni (Meta Catania), Massimo De Luca (Real Rieti), Julio De Oliveira (Italservice Pesaro), Marco Ercolessi (Feldi Eboli), Murilo Ferreira (AcquaeSapone Unigross), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Cristiano Fusari (Signor Prestito CMB), Marcelinho (Italservice Pesaro), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Sergio Romano (Feldi Eboli), Federico Scalambretti (S.S. Lazio), Gabriele Ugherani (Came Dosson)

Staff - Commissario tecnico: Alessio Musti; Capo Delegazione: Andrea Montemurro; Coordinatore tecnico: Roberto Menichelli; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Gianfranco Angelini; Preparatore atletico: Valerio Viero; Preparatore dei portieri: Mauro Ceteroni; Video analista: Riccardo Manno; Medico: Andrea Gattelli e Nicola Pucci; Fisioterapista: Diego Falanga e Vittorio Lo Senno



MAIN ROUND QUALIFICAZIONE FIFA FUTSAL WORLD CUP 2020

PALA SELE - EBOLI (SA)

Giovedì 24 ottobre

Ungheria-Inghilterra ore 17

Italia-Bielorussia ore 20.30

Venerdì 25 ottobre

Bielorussia-Inghilterra ore 16

Italia-Inghilterra ore 19

Domenica 27 ottobre

Ungheria-Italia ore 16

Inghilterra-Bielorussia ore 20.30