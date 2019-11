Nazionale U19 Futsal

Sedici i convocati da Carmine Tarantino per le partite del 9 e 10 dicembre: capitan Capponi e compagni, dopo aver affrontato la Russia un mese fa a Novarello, giocheranno al Mapid Sport Complex di Minsk

sabato 30 novembre 2019

Dopo quelle con la Russia, l'Under 19 della Nazionale italiana di futsal vola in Bielorussia, per la precisione a Minsk. Il tecnico federale Carmine Tarantino, responsabile degli Azzurrini, ha diramato le convocazioni per la trasferta che prenderà il via l'8 dicembre. Si gioca il 9 e il 10 (entrambe le gare con fischio d'inizio alle 18 presso il Mapid Sport Complex di Minsk), con ritorno in sede la mattina di mercoledì 11. Sono 16 i calciatori chiamati a replicare le due buone prestazioni di metà novembre contro la nazionale russa.

La lista dei convocati

Portieri: Lorenzo Manservigi (Meta Catania), Dennis Berthod (Aosta)

Giocatori di movimento: Gianluca Baio (Meta Catania), Tommaso Ansaloni (Imolese), Nicolò Pieri (Imolese), Francesco Vitale (Regalbuto), Christian Marazzi (Cardano), Simone Patrizio (Fenice Veneziamestre), Vincenzo Amirante (Sandro Abate Avellino), Leonardo Scavino (Orange Futsal), Valerio Giulii Capponi (Lazio), Francesco Patricelli (AcquaeSapone Unigross), Daniel Popa (Cioli Feros), Simne De Felice (L84), Francesco Giaquinto (Fuorigrotta)

Staff - Tecnico federale: Carmine Tarantino; Coordinatore tecnico: Roberto Menichelli; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Video Analista: Francesco Giuzio; Preparatore atletico: Gianluca Briotti; Medico: Andrea Gattelli; Fisioterapista: Claudio Princiotta