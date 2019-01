Nazionale U19 Futsal

Al PalaTezze la squadra di Tarantino va avanti di due gol, poi è raggiunta: la rete della vittoria la firma Palmegiani. Il prossimo mese doppia amichevole in Serbia

mercoledì 16 gennaio 2019

Buona anche la seconda per la nazionale italiana Under 19 di futsal. Ad Arzignano, gli Azzurrini battono la Bosnia e chiudono le due amichevoli contro la squadra di Ivo Krezo con altrettanti successi. Al PalaTezze capitan Lo Cicero e Palmegiani, andati a segno martedì, si ripetono dopo l’iniziale autorete di Smailovic: finisce 3-2 per i ragazzi guidati da Carmine Tarantino.

Il primo squillo davanti al pubblico veneto è di Palmegiani, il giocatore del Lynx Latina si libera e calcia di prima ma non inquadra lo specchio della porta; al 5’ ci prova Filipponi, ma Demirovic si salva di piede sulla sua punizione. Poi si mette in luce Pettinari, ma il portiere della Bosnia riesce a parare d’istinto.

Gli Azzurrini insistono, Ciciotti trova un muro davanti a sé prima che ci provi dai 15 metri Vrdoljak, senza comunque impensierire Fior, questa sera titolare tra i pali dell’Italia. Podda ingaggia un duello personale con Demirovic, che gli nega due volte la gioia del gol, ma al minuto 15’42’’ il sospirato vantaggio arriva.

Il merito è ancora di Podda, sul cui tiro la deviazione di Smailovic spiazza il portiere ospite: 1-0. La squadra di Tarantino esaurisce il bonus falli, ma riesce a evitare lo spauracchio del tiro libero. Nella ripresa, dopo 4 minuti, arriva il raddoppio: è di nuovo una punizione di capitan Lo Cicero a sorprendere Demirovic per il 2-0.

La reazione degli ospiti è immediata e Dzindzic riesce ad accorciare le distanze dopo un errore in impostazione della retroguardia dell’Italia. Nasta impegna da fuori il numero 1 bosniaco, ma al minuto 8’33’’ la squadra di Krezo pareggia: su angolo la difesa degli Azzurrini si dimentica di Smailovic che con un tiro sul palo più lontano beffa Fior e si riscatta dall’autorete.

Lo scatenato Dzindzic mette i brividi agli Azzurrini, che però riescono a salvarsi. Al 17’53’’ l’Italia torna comunque in vantaggio e trova il gol-partita: Demirovic non trattiene la conclusione di Podda e Palmegiani, ancora lui, mette dentro appostato sulla linea. Krezo si gioca la carta del portiere di movimento, avanzando Dzindzic, ma l’Italia difende bene e porta a casa un bel successo.

“E’ stata una partita sulla falsa riga di gara-1, dove abbiamo pagato la loro fisicità complice anche un po’ di stanchezza”, le parole di Tarantino a fine gara, “Malgrado tutto eravamo riusciti ad andare sul 2-0, ma in una fase circoscritta della partita abbiamo calato l’intensità e loro sono riusciti a pareggiare. Comunque abbiamo trovato la rete della vittoria alla fine e abbiamo difeso bene il loro portiere di movimento: ritengo questa doppia amichevole con la Bosnia un test molto importante”. Ora ce ne saranno altri due, le amichevoli in Serbia del 19 e 20 febbraio; poi, a marzo, sarà Main Round in Croazia per la qualificazione all’Europeo Under 19.

ITALIA-BOSNIA 3-2 (1-0 p.t.)

ITALIA: Fior, Ciciotti, Filipponi, Ettorre, Palmegiani, Calavitta, Pettinari, Nasta, Achilli, Lo Cicero, Giulii Capponi, Rivella, Podda, Ninz. All. Tarantino

BOSNIA: Demirovic, Dzindzic, Vrdoljak, Smailovic, Dzemic, Zeco, Grubisic, Maleta, Manojlovic, Kapetanovic, Memisevic, Trifkovic, Jolovic, Curovic. All. Krezo

MARCATORI: 15’42’’ p.t. aut. Smailovic (B), 4’ s.t. Lo Cicero (I), 4’40’’ Dzindzic (B), 8’33’’ Smailovic (B), 17’53’’ Palmegiani (I)

AMMONITI: Vrdoljak (B), Pettinari (I), Giulii Capponi (I)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Federico Beggio (Padova), Elena Lunardi (Padova) CRONO: Daniel Borgo (Schio)