Main Round Euro 2022, capitan Coppari lancia l'Italia: "Non vediamo l'ora"

Il capitano azzurro parla a due giorni dal termine del raduno di Novarello. Martedì la partenza per la Svezia e le scelte ufficiali di Francesca Salvatore

sabato 16 ottobre 2021

L'Italia, che ha cominciato il 14 ottobre il raduno a Novarello, scalda i motori in vista della trasferta per la Svezia, prevista per martedì mattina. In attesa delle scelte della cittì Francesca Salvatore, che dovrà consegnare la lista ufficiale alle UEFA entro il 19, tutto il gruppo Azzurro sta lavorando duramente per preparare il Main Round di Halmstad.

Il capitano delle azzurre Ludovica Coppari commenta: "C'era tanta attesa per questo raduno. Quando ci sono competizioni e partite di questo livello non si vede l'ora di poter giocare. Stiamo lavorando tanto e bene, curando ogni singolo aspetto nei minimi dettagli".

L'esordio dell'Italia sarà contro le padrone di casa della Svezia, mercoledì 20 alle ore 19: "Dobbiamo pensare uno step per volta - prosegue Coppari -, non facendoci distrarre e restando concentrate sul primo obiettivo, la Svezia. Vincere o meno quella partita determinerà il nostro percorso, è una gara troppo importante e vogliamo vincerla". Nella seconda giornata (giovedì 21 alle 15) l'avversario sarà la Spagna campione d'Europa in carica: "Non la scopro certo io, è una delle nazionali più forti in assoluto. E' da tanto tempo che non ci giochiamo contro, ma non dobbiamo pensare a loro, il nostro cammino comincia dalla Svezia e su di lei dobbiamo concentrare le nostre attenzioni".

Per Coppari, nuovo capitano azzurro dalle due amichevoli con la Russia, un'emozione in più: "Indossare questa maglia è un orgoglio, rappresentarla con la fascia al braccio lo è ancora di più. Spero di farlo al meglio: siamo una grande squadra e un grande gruppo, è un onore provare ad aiutare dentro e fuori dal campo" chiude il capitano.

MAIN ROUND UEFA WOMEN’S FUTSAL EURO 2022

Giovedì 20 ottobre 2021

Italia-Svezia ore 19

Giovedì 21 ottobre 2021

Italia-Spagna ore 15

Sabato 23 ottobre 2021

Italia-Slovacchia ore 13

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Pescara), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia (Lazio)

Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie), Jessica Exana (Audace Verona), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Sara Boutimah (Pescara), Ludovica Coppari (Pescara), Ersilia D’Incecco (Pescara), Aida Xhaxho (Pescara), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte)

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Vice allenatore: Cinzia Benvenuti; Segretario: Fabrizio Del Principe; Preparatore atletico: Giorgia Benetti; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Medico: Alessandro Carrozzo; MLO: Riccardo Capitani; Addetto stampa: Matteo Santi; Video analista: Riccardo Manno; Fisioterapista: Francesco Marcellino