Nazionale A

Dopo Chiellini, De Sciglio e Cristante anche l’attaccante del Napoli è costretto a dare forfait. Nel pomeriggio si aggregheranno al gruppo Tonali e Grifo. Domani la partenza per l’Armenia

martedì 3 settembre 2019

Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno della Nazionale: l’attaccante del Napoli, indisponibile per le trasferte in Armenia e Finlandia, ha fatto rientro al proprio club per seguire le cure del caso. Un’altra defezione si aggiunge quindi a quelle di Chiellini, De Sciglio e Cristante, sostituiti rispettivamente da Acerbi, D’Ambrosio e Tonali, con quest’ultimo che si aggregherà più tardi al gruppo insieme all’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo.

La Nazionale tornerà ad allenarsi nel pomeriggio al Centro Sportivo ‘Niccolò Galli’ di Casteldebole e nella mattinata di domani partirà alla volta di Yerevan, dove giovedì (ore 18 italiane) affronterà i padroni di casa dell’Armenia nel quinto incontro delle qualificazioni a EURO 2020.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Kevin Lasagna (Udinese).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Team Manager: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi e Simone Contran; Medici: Andrea Ferretti (responsabile area medica) e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Martinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella; Segretario: Emiliano Cozzi; Capo Ufficio Stampa: Paolo Corbi.

*Il programma della Nazionale

Martedì 3 settembre

Ore 17.30 - Conferenza stampa (calciatori) presso Isokinetic Bologna

Ore 18 - Allenamento presso C.S. ‘Niccolò Galli’-Casteldebole (chiuso)



Mercoledì 4 settembre

Ore 10 - Partenza volo Bologna/Yerevan

a seguire orari locali (fuso +2 rispetto orari CET)

Ore 19 (17 CET) - Conferenza stampa del Ct e di un calciatore presso ‘Republican Stadium’

Ore 19.30 (17.30 CET) - Allenamento MD-1 presso ‘Republican Stadium’ (aperto ai Media primi 15 min.)



Giovedì 5 settembre

Ore 20 (18 CET) – Armenia-Italia ‘Republican Stadium’. Al termine della gara incontro con i Media e rientro in hotel



Venerdì 6 settembre

Ore 10.30 (8.30 CET) - Allenamento al C.S. ‘FFA Academy’ (chiuso)

Ore 16.40 (14.40 CET) - Partenza volo Yerevan/Tampere

a seguire orari locali (fuso +1 rispetto orari CET)



Sabato 7 settembre

Ore 17.30 (16.30 CET) - Conferenza stampa del Ct e di un calciatore presso ‘Tampere Stadion’

Ore 18 (17 CET) - Allenamento MD-1 presso ‘Tampere Stadion’ (aperto ai Media i primi 15 min.)



Domenica 8 settembre

Ore 21.45 (20.45 CET) – Finlandia-Italia ‘Tampere Stadion’. Al termine della gara incontro con i Media e trasferimento in aeroporto

Ore 01.15 (00.15 CET) - Partenza volo Tampere/Malpensa/Roma



*gli orari degli allenamenti e delle attività stampa a Bologna possono essere soggetti a variazioni