Al via a Coverciano il raduno in vista delle prime due gare delle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein. Il Ct: “Ora le partite cominciano ad essere importanti”

lunedì 18 marzo 2019

Continuare a giocare quel calcio propositivo e offensivo mostrato sinora e partire con il piede giusto nel cammino che porta a EURO 2020. È questo l’obiettivo di Roberto Mancini che, dopo la lunga pausa invernale e il breve stage dello scorso febbraio, ha riabbracciato oggi a Coverciano la sua Nazionale in vista dei primi due impegni nelle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo allo stadio ‘Tardini’ di Parma.

“Da adesso le partite iniziano ad essere molto importanti - dichiara il Ct nella consueta conferenza stampa di inizio raduno - si sentirà un po’ più il peso di queste gare, ma sono fiducioso perché vedo che i ragazzi hanno tanto entusiasmo. Il primo match di solito è il più difficile e dobbiamo iniziare bene. Vorrei che la squadra mostrasse la stessa voglia di vincere delle gare precedenti, la stessa voglia di attaccare e la capacità di difendere quando c’è da difendere”.

Per l’inizio dell’avventura europea Mancini ha deciso di chiamare 29 Azzurri, un gruppo con tanti giovani ma che non chiude le porte ai giocatori più esperti. La dimostrazione è la presenza del trentaseienne Fabio Quagliarella, attuale capocannoniere della Serie A che può tornare a disputare in Nazionale una gara ufficiale a quasi dieci anni di distanza dall’ultima apparizione in maglia azzurra: “Rispetto a quattro-cinque mesi fa – sottolinea il Commissario tecnico azzurro – lo spunto più interessante del campionato è che stanno giocando di più i giovani che sono nell’orbita della Nazionale maggiore e dell’Under 21 e che di conseguenza sono tutti migliorati. Ho convocato qualche giocatore in più per poterlo valutare e perché non sapevo le condizioni di tutti i ragazzi. Ho anche lasciato qualcuno a casa con grande dispiacere”. A questo proposito il Ct spiega le mancate convocazioni di Balotelli e Belotti: “Mario non è ancora nelle condizioni ottimali per giocare in Nazionale. È cresciuto a livello fisico, ha una buona media realizzativa e può migliorare ancora: da lui ci aspettiamo tanto. Belotti è un ragazzo giovane, anche lui sta migliorando e può fare molto meglio: potrà tornare in Nazionale come tanti altri giocatori”.

L’eliminazione del Paris Saint Germain dalla Champions League e il momento difficile che sta attraversando il Chelsea non sono invece imputabili a Verratti e Jorginho: “Stanno facendo bene, se giocassero ancora più partite insieme migliorerebbero ancora. Anche altri calciatori come Piccini e Grifo che giocano all’estero stanno andando molto bene”. Dopo aver annunciato il possibile esordio per Zaniolo (“va dato merito a Di Francesco di avergli dato enorme fiducia”) e detto che Kean non deve sentirsi a disagio davanti alla definizione di ‘nuovo Balotelli’ (“alla sua età Mario faceva molti gol e ha vinto tanto”), Mancini ringrazia Luigi Di Biagio: “Perché gli ho portato via diversi ragazzi. È vero che l’Under 21 deve giocare due amichevoli, ma lui deve preparare un Europeo in cui abbiamo una squadra per poter arrivare fino in fondo”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Coordinatore Nazionale A: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi; Medici: Andrea Ferretti e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Marinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella.

Il Programma

Lunedì 18 marzo

12.00 Raduno dei calciatori convocati presso il CTF di Coverciano

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa FIGC / Emporio Armani

14.00 Conferenza Stampa del CT

16.15 Allenamento (aperto ai Media primi 15’)

Martedì 19 marzo

11.00 Foto Ufficiale Armani

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa FIGC / Lidl

14.00 Conferenza Stampa Calciatore

16.30 Allenamento (aperto ai Media)

Mercoledì 20 marzo

10.30 Allenamento (chiuso)

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa Programma Volontari (Roma Euro 2020/Euro Under 21 2019)

14.00 Conferenza Stampa Calciatore

16.30 Allenamento (aperto ai Media primi 15’)

Giovedì 21 marzo

10.30 Allenamento (chiuso)

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa Calciatore

16.30 Allenamento (chiuso)

Venerdì 22 marzo

11.15 Partenza volo Firenze/ Ronchi dei Legionari (TS)

16.15 Conferenza Stampa Finlandia MD-1 (CT e 1 calciatore) presso “Stadio Friuli”

17.00 Allenamento Finlandia MD-1 “Stadio Friuli” (aperto ai Media i primi 15’)

18.00 Conferenza Stampa Italia MD-1 (CT e 1 calciatore) presso “Stadio Friuli”

18.30 Allenamento Italia MD-1 “Stadio Friuli” (aperto ai Media i primi 15’)

Sabato 23 marzo

11.00 Allenamento (chiuso)

20.45 Gara Italia – Finlandia “Stadio Friuli”

Domenica 24 marzo

12.00 Allenamento presso “Stadio Friuli” (chiuso)

18.30 Partenza volo Trieste/Parma

Lunedì 25 Marzo

11.00 Allenamento Liechtenstein MD-1 presso Stadio “Tardini” (aperto ai Media i primi 15’)

12.30 Conferenza Stampa Liechtenstein MD-1 (CT e 1 calciatore)

18.00 Conferenza Stampa Italia MD-1 (CT e 1 calciatore)

18.30 Allenamento Italia MD-1 presso Stadio “Tardini” (aperto ai Media i primi 15’)

Martedì 26 Marzo

11.00 Allenamento (chiuso)

20.45 Gara Italia – Liechtenstein Stadio “Tardini”

Al termine scioglimento della Delegazione e rientro presso le rispettive sedi