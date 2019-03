Nazionale A

Il difensore della Fiorentina ricorda Astori e sposa il gioco della Nazionale di Mancini: “Porto avanti i valori di Davide, il Ct riesce a mettere in risalto le mie qualità”

mercoledì 20 marzo 2019

Porta la sua firma il gol più importante da quando Roberto Mancini siede sulla panchina della Nazionale. La rete messa a segno lo scorso 14 ottobre da Cristiano Biraghi nei minuti di recupero del match con la Polonia ha permesso all’Italia di evitare lo spettro della retrocessione in Nations League e al Ct di conquistare la prima vittoria in un match che metteva in palio i tre punti.

Un gol dedicato a Davide Astori, suo compagno in maglia viola a cui lo legava una profonda amicizia. È nata da poco invece la storia d’amore tra Biraghi e la Nazionale, con cui ha esordito sei mesi fa a Bologna, schierato titolare da Mancini nel primo match di Nations League con la Polonia. Da allora il difensore della Fiorentina ha collezionato altre tre presenze ed è pronto adesso a tuffarsi in una nuova avventura, con l’obiettivo di aiutare l’Italia a ottenere la qualificazione al primo Europeo itinerante della storia: “Quel gol in Polonia – dichiara in conferenza stampa - è stato importante per la squadra ed è quello che conta, poi è stata una gioia a livello personale anche perché non sono un giocatore che segna tanto. Con la Finlandia ci aspetta una gara difficile, l’Italia ha storicamente fatto fatica con le squadre nordiche. Noi faremo la nostra partita, dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e cercheremo in tutti i modi di partire con il piede giusto”.

Il cammino della Nazionale inizierà da Udine, la città dove un anno fa mentre era in ritiro con la Fiorentina alla vigilia del match di campionato con l’Udinese è morto Astori: “È normale che il pensiero vada a Davide: lui mi ha fatto crescere tanto e io mi sento di portare avanti i suoi valori”. Una crescita, quella di Biraghi, passata da momenti difficili, superati grazie al carattere e alla tenacia: “Ripensando a quando ero a Pescara ero in un altro tipo di situazione, inferiore a quella di ora. Ci ho sempre creduto, nei momenti di difficoltà soprattutto, quando rimani un po' più da solo. Poi serve anche un po' di fortuna, io sono riuscito ad arrivare alla Fiorentina quando stava iniziando un ciclo di rifondazione. Sono stato bravo a lavorare sotto l'aspetto mentale e tecnico tattico".

Umile e consapevole dei suoi limiti (“devo migliorare nella fase difensiva, a questi livelli bisogna essere giocatori completi. Cabrini e Maldini? Difficile arrivare a quei livelli”), il difensore viola vede nella concorrenza con Spinazzola uno stimolo in più a far bene: "Più concorrenza c'è, meglio è. Così il rendimento si alza, rappresentiamo una Nazione e abbiamo tutti un obiettivo”. Il gioco della Nazionale consente a Biraghi di mettere in risalto le sue qualità: “Il Ct è stato bravo ad adattare tutte le caratteristiche dei giocatori, costruendo a tre e alzando il terzino sinistro. Per me così va bene, le mie caratteristiche sono in risalto, ma penso sia congeniale per tutta la squadra. Ci sono state vittorie e prestazioni importanti, a Milano abbiamo messo sotto il Portogallo. È un modo di giocare che rispecchia come l'undici riesce a costruire e difendersi perché aggredire è un punto fondamentale del nostro gioco".

Non manca una battuta sul calcio femminile e sulla partita di cartello dell’8ª giornata di ritorno di Serie A, che domenica per la prima volta allo Stadium vedrà affrontarsi Juventus e Fiorentina: “A Firenze seguiamo molto le ragazze della Fiorentina Women’s. Tifiamo in generale per il movimento femminile, è bellissimo che giochino allo Stadium, speriamo ci sia tanta gente".

Per consultare la cartella stampa clicca qui



L’elenco dei convocati



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).



Staff – Commissario Tecnico: Roberto Mancini; Coordinatore Nazionale A: Gabriele Oriali; Assistenti tecnici: Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari, Fausto Salsano; Preparatori atletici: Claudio Donatelli e Andrea Scanavino; Preparatore dei portieri: Massimo Battara; Match Analyst: Antonio Gagliardi; Medici: Andrea Ferretti e Carmine Costabile; Fisioterapisti: Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, Luca Lascialfari, Fabio Sannino; Osteopata: Walter Marinelli; Nutrizionista: Matteo Pincella.



Il Programma



Mercoledì 20 marzo

10.30 Allenamento (chiuso)

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa Programma Volontari (Roma Euro 2020/Euro Under 21 2019)

14.00 Conferenza Stampa Calciatore

15.30 Allenamento (aperto ai Media primi 15’)



Giovedì 21 marzo

10.30 Allenamento (chiuso)

13.00 Ingresso dei Media

13.30 Conferenza Stampa Calciatore

16.30 Allenamento (chiuso)



Venerdì 22 marzo

11.15 Partenza volo Firenze/ Ronchi dei Legionari (TS)

16.15 Conferenza Stampa Finlandia MD-1 (CT e 1 calciatore) presso “Stadio Friuli”

17.00 Allenamento Finlandia MD-1 “Stadio Friuli” (aperto ai Media i primi 15’)

18.00 Conferenza Stampa Italia MD-1 (CT e 1 calciatore) presso “Stadio Friuli”

18.30 Allenamento Italia MD-1 “Stadio Friuli” (aperto ai Media i primi 15’)



Sabato 23 marzo

11.00 Allenamento (chiuso)

20.45 Gara Italia-Finlandia “Stadio Friuli”



Domenica 24 marzo

12.00 Allenamento presso “Stadio Friuli” (chiuso)

18.30 Partenza volo Trieste/Parma



Lunedì 25 Marzo

11.00 Allenamento Liechtenstein MD-1 presso Stadio “Tardini” (aperto ai Media i primi 15’)

12.30 Conferenza Stampa Liechtenstein MD-1 (CT e 1 calciatore)

18.00 Conferenza Stampa Italia MD-1 (CT e 1 calciatore)

18.30 Allenamento Italia MD-1 presso Stadio “Tardini” (aperto ai Media i primi 15’)



Martedì 26 Marzo

11.00 Allenamento (chiuso)

20.45 Gara Italia – Liechtenstein Stadio “Tardini”



Al termine scioglimento della Delegazione e rientro presso le rispettive sedi