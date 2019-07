Nazionale Futsal

La squadra del Ct Musti in campo a Padova e al PalaMaser prima del Main Round di qualificazione al Mondiale

lunedì 29 luglio 2019

Sarà la Croazia la prima avversaria della nazionale italiana nella nuova stagione, nell’ultimo doppio test che precede il Main Round di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di futsal. Gli Azzurri affronteranno infatti la squadra guidata da Mato Stanković in due amichevoli, in programma in Veneto lunedì 23 e martedì 24 settembre sempre con calcio di inizio alle ore 20.30.



La nazionale di Alessio Musti giocherà gara-1 alla Kioene Arena di Padova, mentre il secondo incontro sarà disputato al PalaMaser di Maser, in provincia di Treviso: l’ingresso sarà gratuito in entrambe le occasioni, le modalità di accesso ai palazzetti saranno rese note attraverso un successivo comunicato. Ci sono diciannove precedenti tra l’Italia e la Croazia e il bilancio per gli Azzurri è di quindici vittorie, due pareggi e altrettanti sconfitte. I due ko sono arrivati nei due scontri diretti più recenti, giocati nel gennaio 2017 a Zadar, quando i croati si imposero di misura 2-1 e 4-3.



Sarà la quinta partita sulla panchina della nazionale maggiore per Alessio Musti, nominato Ct a dicembre 2018: il suo bilancio è di tre vittorie e un pareggio, contro l’Argentina campione del mondo. L’Italia giocherà il Main Round di qualificazione in casa a fine ottobre: Bielorussia, Inghilterra e Ungheria le sue avversarie, in un quadrangolare che qualifica alla fase successiva – l’Elite Round – le prime due classificate. Le vincitrici degli otto gironi del Main Round saranno teste di serie in occasione del sorteggio, previsto il 7 novembre 2019.