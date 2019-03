Nazionale U19

Presenti il sindaco del capoluogo veneto Sergio Giordani e tutta la squadra. Esordio degli Azzurrini mercoledì 20 marzo all’Euganeo contro il Belgio

lunedì 18 marzo 2019

Oggi al Comune di Padova si è svolta la conferenza stampa di presentazione della fase élite del Campionato Europeo Under 19, che dal 20 al 26 marzo si svolgerà in Veneto. Presente il Sindaco della città, Sergio Giordani, il presidente della LND Veneto, Giuseppe Ruzza, il capo delegazione della Nazionale, Evaristo Beccalossi, il tecnico, Federico Guidi, il capitano Davide Bettella e la squadra al completo.

Gli Azzurrini, dopo aver superato a punteggio pieno la prima fase di qualificazione, affronteranno nei prossimi giorni Belgio (20 marzo, stadio Euganeo), Ucraina (23 marzo, stadio Comunale di Abano Terme)) e Serbia (26 marzo, stadio Euganeo), con l’obiettivo di conquistare l’unico posto a disposizione nel gruppo 3 per accedere alla fase finale del campionato continentale in Armenia dal 14 al 27 luglio.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Giordani dando il benvenuto agli atleti e allo staff della Nazionale: “Per noi è un grande onore potervi ospitare nella nostra città: la speranza è che ci porteremo fortuna reciprocamente. L’UEFA Elite Round è un torneo importantissimo, le avversarie sono toste, ma sono sicuro che gli Azzurrini raggiungeranno l’obiettivo”.

Ha proseguito il presidente della LND veneta, Ruzza: “Abbiamo ospitato tante volte le Nazionali giovanili in Veneto, questo perché mettiamo a disposizione le nostre migliori strutture e i nostri migliori impianti. Mi sento di consigliare a questi ragazzi di non sentirsi arrivati, di lottare sempre, di dare tutto perché rappresentano una maglia gloriosa come quella azzurra”.

Presente anche l’assessore allo Sport, Diego Bonavina, ex calciatore del Padova Calcio: “Per Padova è una grande soddisfazione rivivere i fasti del grande calcio grazie alla Nazionale. Speriamo di portare fortuna non solo alla squadra, ma anche ai singoli atleti, che hanno davanti a sé un lungo percorso di crescita. A loro suggerisco di impegnarsi, ma soprattutto di divertirsi, che resta sempre la cosa più importante”.

E’ stata poi la volta del capo delegazione Azzurro, Beccalossi: “Ringrazio Padova e tutto il Veneto per l’accoglienza, questa terra ci porta bene. Abbiamo un ottimo gruppo di giocatori e siamo molto carichi per questo torneo, ma come detto da chi mi ha preceduto è fondamentale che i ragazzi si divertano, perché solo divertendosi possono raggiungere grandi risultati”.

Il tecnico Azzurro, Guidi ha sottolineato quanto il destino di questo torneo sia nelle mani della squadra e del suo staff: “Ringrazio la città di Padova, il Calcio Padova e il Comune di Abano Terme per l’ospitalità, ci stanno mettendo nelle condizioni ideali per preparare al meglio queste tre partite. Affronteremo avversari di grande livello, ma al di là delle difficoltà che potremo incontrare tutto dipenderà da noi. Il gruppo è giovane ma ricco di talenti che hanno già ha dimostrato di poter essere protagonisti sui palcoscenici internazionali”.

Il capitano Davide Bettella, vicecampione europeo con il secondo posto raggiunto lo scorso luglio in Finlandia, originario di Padova, non nasconde il suo orgoglio: “E’ la prima volta che torno a Padova con la maglia della Nazionale, sarà sicuramente un’emozione bellissima. Da piccolo, quando ero nelle giovanili del Padova, sognavo di giocare all’Euganeo, e ora questo sogno si sta realizzando. Io e i miei compagni daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo”. La presentazione si è conclusa con il saluto dell’assessore allo Sport di Abano Terme, Francesco Pozza: “Benvenuti da parte dell’Amministrazione Comunale di Abano Terme. Nel 2018 abbiamo già ospitato la Nazionale per alcune amichevoli, siamo onorati ed entusiasti: sabato saremo tutti allo Stadio delle Terme per tifare Azzurri”.

Dopo la foto di rito, la squadra è tornata in albergo e oggi pomeriggio sosterrà un allenamento al termine del quale il tecnico Azzurro scioglierà l’ultimo dubbio sulla rosa dei 20 giocatori che parteciperanno all’Elite Round.

Per la cartella stampa clicca qui

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 7 (ITALIA, SERBIA, UCRAINA, BELGIO)



Mercoledì 20 marzo

Ore 11.30: Ucraina-Serbia (Caldiero, stadio Comunale)

Ore 15: ITALIA-Belgio (Padova, stadio Euganeo)

Sabato 23 marzo

Ore 11.30: Serbia-Belgio (Oderzo, stadio Opitergium)

Ore 15: ITALIA-Ucraina (Abano terme, stadio di Monteortone)

Martedì 26 marzo

Ore 15: Belgio-Ucraina (Caldiero, stadio Comunale)

Ore 15: ITALIA-Serbia (Padova, stadio Euganeo)