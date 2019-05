Nazionale U21

E’ iniziata oggi la preparazione in vista del torneo. Il tecnico: “Sarà il più bello degli ultimi trenta anni, almeno cinque le squadre in lizza per vincere il titolo”

mercoledì 29 maggio 2019

Tra meno di venti giorni l’Under 21 farà il suo esordio alla fase finale del Campionato Europeo. Si avvicina l’appuntamento più importante dell’anno, crescono le attese e, con il passare del tempo, busseranno alla porta anche responsabilità ed emozioni. Oggi il tecnico Di Biagio ha aperto il raduno di Formello dove gli Azzurrini si alleneranno fino all’8 giugno, un ritiro preliminare a cui farà seguito quello in programma dal 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, dove i 23 Azzurrini completeranno la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna FC a Casteldebole, intitolato a ‘Niccolò Galli’.

Il conto alla rovescia di Di Biagio è accompagnato da idee ben precise. “Bisogna puntare al massimo – spiega il tecnico nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro - sapendo che incontreremo mille difficoltà, che il girone è impegnativo e la formula è complicata, ma l'obiettivo dell'Italia è vincere l'Europeo”.

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia ospiterà la fase finale del torneo che - giunto alla sua ventunesima edizione - prevede la partecipazione di 12 Nazionali e determinerà l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. Con cinque titoli vinti (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) su sette finali disputate, gli Azzurrini comandano l’Albo d’Oro. “Sarà il torneo più bello degli ultimi trenta anni – prosegue Di Biagio - perché partecipano tutte le migliori nazionali e lo possono vincere almeno 5-6 squadre. Penso a Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, oltre a noi. Tutti mi chiedono di vincere, tutti mi dicono che abbiamo una squadra fortissima: io l'ho sempre pensato anche quando magari non eravamo così forti, figuratevi ora. Le aspettative ce le prendiamo, l'ambizione è ottenere il risultato massimo. Emozioni? Per il momento sono tranquillo, poi magari quando ci avvicineremo all'evento salirà un po' di tensione, vediamo. Devo concentrarmi su quello che dovrò fare nei prossimi giorni, cercando di capire un po' di cose: questo è l'obiettivo principale”.

Qualche certezza in più rispetto al passato, se non altro su quello che sarà l’elenco definitivo dei 23 calciatori, il tecnico ce l’ha. “Dalla Nazionale A – sottolinea - verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante il giocatore mi abbia dato ampia disponibilità, abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito. Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni - ha aggiunto Di Biagio - rispetto a inizio anno non c'è stato molto di nuovo. Qualcuno, anzi, ha giocato meno. Questa settimana cercheremo di recuperare giocatori come Calabria e valutare Parigini”.

Il tecnico ha quindi rivolto un plauso alla FIGC per il lavoro svolto dalle nazionali giovanili: “Ci manca la ciliegina sulla torta, il trionfo nell'Europeo Under 21. Ma, se non dovessimo farcela, non dobbiamo dimenticare quanto fatto negli ultimi anni da tutte le squadre azzurre dall’Under 15 in su: è poco pubblicizzato, ma voglio applaudire e ringraziare tutti gli allenatori che hanno contribuito a questa rinascita”.

L’ultima battuta è per Daniele De Rossi: “Secondo me può avere un futuro da grande allenatore. Glielo dissi quando ho allenato la nazionale maggiore, chiedendogli di aggregarsi al gruppo perchè avevo bisogno di lui dentro e fuori dal campo”.

Gli Azzurrini sosterranno oggi pomeriggio la prima seduta di allenamento. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico azzurro ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. Inserita nel Gruppo A, l’Italia disputerà la gara d’esordio contro la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, per poi affrontare nell’ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno, ore 21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno, ore 21.00 a Reggio Emilia).

L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Ferdinando Del Sole (Pescara), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Riccardo Sottil (Pescara).

Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Luigi Di Biagio; Segretario: Mauro Vladovich; Assistente allenatore: Massimo Mutarelli, Carmine Nunziata; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano, Emiliano Bozzetti. Ufficio squadre nazionali: Manfredi Martino.



Il programma

Mercoledì 29 maggio

Raduno entro le ore 12.30 presso C.S. Formello - Roma

h. 13.30 incontro stampa con il Tecnico

h. 16.30 allenamento (aperto ai media)

Giovedì 30 maggio

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

Venerdì 31 maggio

h. 10.30 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore



Sabato 1 giugno 2019

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)



Domenica 2 giugno

h. 17.00 allenamento (chiuso)



Lunedì 3 giugno

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

Martedì 4 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 17.00 allenamento (chiuso)

Mercoledì 5 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13.30 incontro stampa con un calciatore

Giovedì 6 giugno

(Entro le ore 24.00 Ufficializzazione lista dei 23 calciatori convocati per il C.E.)

h. 10.30 allenamento / amichevole (aperto ai media accreditati)

Venerdì 7 giugno

h. 16.00 incontro stampa con il Tecnico

h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’)

Sabato 8 giugno

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13.00 pranzo

A seguire scioglimento raduno e rientro nelle rispettive sedi



Nota di servizio - Accrediti media

Limitatamente al ‘Raduno preliminare’ in programma presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM), è previsto l’accredito dei media sul posto dietro presentazione di tessera professionale Odg / AIPS. Per quanto concerne il ‘Raduno UEFA EURO U-21’ previsto a Casteldebole (BO) a partire dal 10 giugno, l’accesso alle attività media sarà consentito ai soli titolari di accredito rilasciato da UEFA Accreditations e valido per l’intera competizione.