Nazionale U21

Domani (ore 21 – diretta RaiUno) l’Italia scenderà di nuovo in campo al “Dall’Ara” di Bologna. Il tecnico: “Il pubblico è stato incredibile, dobbiamo cavalcare l’onda”

martedì 18 giugno 2019

Bologna è pronta di nuovo ad abbracciare e sostenere l’Under 21. Tre giorni dopo la gara d’esordio contro la Spagna, al “Dall’Ara” arriva la Polonia e la posta in palio è sostanziosa. Domani sera (ore 21- diretta RaiUno) si giocano novanta minuti che valgono la qualificazione alla semifinale del Campionato Europeo.

La vittoria contro gli spagnoli ha dato morale e certezze al gruppo azzurro, unito e determinato più di prima. “Contro la Polonia – spiega il tecnico Gigi Di Biagio nella conferenza stampa della vigilia - sarà un ottavo di finale. Per prima cosa non possiamo e non dobbiamo sbagliare, poi aspetteremo il risultato dell’altra partita. Vedo lo sguardo dei miei ragazzi in questi giorni, il loro modo di ascoltarmi, di recuperare e di allenarsi e sono sereno”.

Non si parla di formazione. La partita di domenica ha lasciato il segno in qualche giocatore e il tecnico, prima della scelta finale, vuole valutare bene le condizioni dei singoli: “Ci sono sei o sette giocatori – sottolinea - le cui condizioni fisiche sono da valutare. Mancano trenta ore, c’è ancora un po’ di tempo per decidere, ma lo voglio fare con attenzione. Cambi? Forse due o tre, vedremo”.

Se Bologna è pronta a sostenere l’Italia anche domani sera, gli Azzurrini sono altrettanto pronti all’abbraccio di uno stadio che ha suscitato in tutti una grande emozione, ma che al tempo stesso ha dato la carica giusta per portare a termine l’obiettivo di partenza. Di Biagio, che con la maglia azzurra, ha vissuto tanti di questi momenti, ricorda la sua esperienza di calciatore a Italia ’90. “Mi sembra proprio di rivivere quelle indimenticabili serate – dice – quando eravamo accompagnati da un tifo coinvolgente. Questi ragazzi non erano ancora nati, ma io sento la stessa voglia di appartenenza, come avverto il desiderio della gente di gioire e di festeggiare insieme a noi. Il clima che abbiamo vissuto domenica sera a Bologna, è stato incredibile, mi ha lasciato esterrefatto. Ora dobbiamo essere bravi a cavalcare l’onda”.

Risale a marzo 2017 l’ultima volta che Italia e Polonia si sono trovate di fronte in occasione di una gara amichevole giocata a Cracovia e terminata con la vittoria degli Azzurrini 2-1. Una delle due reti era stata firmata da Lorenzo Pellegrini.

Programma Fase Finale Campionato Europeo Under 21

mercoledì 19 giugno 2019

ore 21.00 ITALIA – POLONIA presso lo Stadio “Dall’Ara” di Bologna

a seguire conferenza stampa post gara



giovedì 20 giugno 2019

16.30 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.30 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti alla stampa)



venerdì 21 giugno 2019

10.45 rifinitura MD-1 presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti alla stampa)

h. 18.00 trasferimento per Stadio “Città del Tricolore”

19.15 walk around presso Stadio “Città del Tricolore”

a seguire trasferimento presso Hotel Boiardo

19.30 conferenza stampa UEFA Stadio “Città del Tricolore”



sabato 22 giugno 2019

h..21.00 BELGIO – ITALIA presso lo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia

a seguire conferenza stampa post gara, trasferimento a Bologna

domenica 23 giugno 2019

in caso di eliminazione rientro presso le rispettive sedi



Semifinali

27 giugno con modalità comunicate successivamente dalla UEFA;

Eventuale Olimpic Play-Off



28 giugno h. 21.00 a Cesena

Finale Campionato Europeo

30 giugno 20.45 Stadio Friuli di Udine