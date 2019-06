Nazionale U21

Il presidente della FIGC ha raggiunto questa mattina la squadra a Bologna per la foto ufficiale. Pinamonti lascia momentaneamente il ritiro azzurro

mercoledì 12 giugno 2019

“In questo straordinario mese di giugno, il campionato Europeo Under 21 è uno degli obiettivi strategici della FIGC. Vogliamo continuare ad emozionare tutti gli appassionati come hanno fatto gli Azzurrini dell’Under 20 e le splendide ragazze Mondiali”. In visita al ritiro della Nazionale Under 21 a Bologna, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha incontrato il tecnico Luigi Di Biagio, lo staff e la squadra. Prima della foto ufficiale, il presidente ha parlato dell’imminente avventura europea: “La parola d’ordine – ha spiegato - è partecipazione; la FIGC e il Club Italia si muovono seguendo un progetto unico ed i risultati iniziano ad essere evidenti. Puntiamo sui giovani e la collaborazione tra Mancini, Di Biagio e Nicolato ne è un esempio lampante”.

Sul fronte squadra, l’attaccante del Frosinone Andrea Pinamonti, dopo aver sostenuto questa mattina gli esami strumentali, ha lasciato temporaneamente il ritiro azzurro in attesa dei riscontri medici al fine di valutarne la reale idoneità.

Elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).



Staff – Allenatore: Luigi Di Biagio. Capo delegazione: Massimo Ambrosini; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Mauro Vladovich; Assistenti allenatore: Massimo Mutarelli, Carmine Nunziata; Preparatori atletici: Vito Azzone, Marco Montini; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon e Antonio Gagliardi; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano, Emiliano Bozzetti. Ufficio squadre nazionali: Manfredi Martino. Ufficio Stampa: Alessandro Salerno.

Programma Fase Finale Campionato Europeo Under 21



h. 11.00 Foto Ufficiale presso c.s. Casteldebole

h. 18.00 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)



giovedì 13 giugno 2019

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 16.15 incontro stampa con 2 calciatori presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.00 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

venerdì 14 giugno 2019

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13.30 incontro in hotel con UEFA. COM (intervista in esclusiva Di Biagio e calciatore)

sabato 15 giugno 2019

h. 17.00 conferenza stampa UEFA presso Stadio “Dall’Ara”

h. 17.30 rifinitura MD-1 presso “Dall’Ara” di Bologna (aperto i primi 15 minuti)

domenica 16 giugno 2019

h..21.00 ITALIA – SPAGNA presso lo Stadio “Dall’Ara” di Bologna

a seguire conferenza stampa post gara

lunedì 17 giugno 2019

h. 16.30 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.30 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

martedì 18 giugno 2019

h. 15.30 conferenza stampa UEFA presso Stadio “Dall’Ara”

h. 17.30 rifinitura MD-1 Casteldebole (aperto i primi 15 minuti, con possibile anticipo della seduta alle h.10.45)



mercoledì 19 giugno 2019

21.00 ITALIA – POLONIA presso lo Stadio “Dall’Ara” di Bologna

a seguire conferenza stampa post gara

giovedì 20 giugno 2019

h. 16.30 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.30 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

venerdì 21 giugno 2019

h. 10.45 rifinitura MD-1 presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

h. 18.00 trasferimento per Stadio “Città del Tricolore”

h. 19.15 walk around presso Stadio “Città del Tricolore”

a seguire trasferimento presso Hotel Boiardo

h. 19.30 conferenza stampa UEFA Stadio “Città del Tricolore”

sabato 22 giugno 2019

h..21.00 BELGIO – ITALIA presso lo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia

a seguire conferenza stampa post gara, trasferimento a Bologna

domenica 23 giugno 2019

in caso di eliminazione rientro presso le rispettive sedi

Semifinali

27 giugno con modalità comunicate successivamente dalla UEFA;

Eventuale Olimpic Play-Off

28 giugno h. 21.00 a Cesena

Finale Campionato Europeo 30 giugno 2019

h. 20.45 Stadio Friuli di Udine