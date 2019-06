Nazionale U21

Parte l’avventura europea: Di Biagio ufficializza la lista dei 23 Azzurrini

Del gruppo non fa parte Davide Calabria, che non ha recuperato dall’infortunio subito in Coppa Italia. Da lunedì 10 in ritiro a Bologna, domenica 16 esordio contro la Spagna

giovedì 6 giugno 2019