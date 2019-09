Nazionale U16

Il tecnico senese aveva ricevuto un messaggio di in bocca al lupo direttamente dal Ct Mancini. Giovedì nuova sfida, sempre contro i pari età elvetici

martedì 24 settembre 2019

Un esordio trionfale per Bernardo Corradi sulla panchina azzurra: alla sua prima presenza internazionale da primo allenatore di una rappresentativa italiana, il tecnico senese ha condotto la Nazionale Under 16 ad un rotondo quanto meritato successo per 4-1 contro i pari età della Svizzera.

La giusta carica per il primo dei due impegni amichevoli contro la formazione elvetica (la seconda sfida verrà disputata giovedì mattina, alle ore 11) era già arrivata ieri pomeriggio, quando il Ct Roberto Mancini aveva fatto recapitare a Corradi un messaggio di in bocca al lupo per il suo esordio da Mister azzurro.

Così, nonostante l’iniziale svantaggio firmato Alilli al 34’ del primo tempo, gli Azzurrini sono stati bravi a raddrizzare subito il confronto prima della fine del tempo con Mancini (37’ pt), abile a trafiggere il portiere avversario con un tiro da dentro l’area.

Poi, a inizio ripresa, l’uno-due italiano che ha tramortito la Svizzera: prima Pellegrini (2’ st) ha ribadito in rete dopo una serie di rimpalli, quindi Accornero (6’ st) ha dato saggio delle sue doti balistiche con una precisa conclusione a giro da dentro l’area. Prima della fine del match è stato Turco (26’ st) a chiudere il confronto sul definitivo 4-1 con un tocco sotto porta.

Giovedì, sempre allo stadio comunale di Ascona, nel Ticino, la seconda sfida contro i padroni di casa della Svizzera: l’obiettivo sarà quello di ripetere ciò che di buono è stato mostrato durante questa prima gara.

L’elenco dei convocati

Portieri: Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta);

Difensori: Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Joseph Mustapha Abdalla (Spal), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Renzi (Empoli);

Centrocampisti: Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Nicolò Biral (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Cher Ndour (Atalanta), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa);

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).

Staff - Allenatore: Bernardo Corradi. Assistente allenatore: Domenico Cei; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore atletico: Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Medico: Edoardo Gaj; Fisioterapista: Marco Di Salvo.