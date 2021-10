Qualificazioni europee. Le Azzurrine partono col piede giusto, battuto il Galles 2-0

Nazionale U17 Femminile

L’Italia in vantaggio al 35’ con un gol di Giulia Dragoni, nella ripresa al 93’ la seconda rete firmata da Ginevra Moretti. Il tecnico Grilli: Abbiamo giocato con personalità, sono veramente orgogliosa di questo gruppo”

venerdì 22 ottobre 2021

L’Italia parte con il piede giusto. Con una rete per tempo, la prima firmata al 35’ dal centrocampista dell’Inter Giulia Dragoni, la seconda in pieno recupero al 93’ dall’attaccante della Juventus Ginevra Moretti, la Nazionale Femminile Under 17 batte le pari età del Galles (2-0) sul campo di Goteborg, all’esordio della prima fase del Campionato Europeo di categoria. Una vittoria importante in un girone difficile, dove l’Italia dovrà affrontare le padrone di casa della Svezia (lunedì 25 ottobre) e la Francia (giovedì 28 ottobre), che hanno pareggiato 2-2 nell’altra gara disputata in contemporanea.

Ed è stata una partita che le Azzurrine hanno condotto a testa alta e senza problemi nei primi 45’ durante i quali, oltre al gol, hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare e chiudere l’incontro. Nella ripresa le gallesi hanno cercato in tutti i modi il pareggio, ma l’Italia ha stretto i denti e in pieno recupero, complice il portiere gallese che non ha trattenuto la palla, ha segnato il 2-0 ottenendo il primo posto in classifica nel proprio girone.

A fine gara il tecnico Nazzarena Grilli ha usato parole di elogio per la sua squadra: “Sono veramente orgogliosa di queste ragazze, sono state tutte bravissime. Abbiamo dominato la gara, proponendo anche trame interessanti e giocato con personalità: una vittoria meritata, frutto di un percorso che stanno portando avanti con tanto impegno e professionalità. Questa squadra è nata in poco meno di un mese, le ragazze hanno giocato insieme appena tre partite e già hanno dimostrato grande maturità. Merito di un gruppo fantastico, compreso lo staff. Oggi era importante vincere, il Galles è una squadra forte e le altre due, Svezia e Francia non sono da meno: è il girone più difficile, il nostro”.

Prossimo appuntamento, a Boras alle ore 18, è per lunedì contro la Svezia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Giulia Zaghini (San Marino);

Difensori: Paola Papapicco (Pink Sport Time), Noemi Passeri (Chieti), Nadine Sorelli (Milan), Beatrice Toffano (Inter), Martina Viesti (Roma), Alice Zaghini (San Marino), Elisa Zilli (Pink Sport Time);

Centrocampiste: Irene Barsali (Fiorentina), Erin Maria Cesarini (Lazio), Giulia Dragoni (Inter), Paola Fadda (Inter), Alessia Marchetti (Sassuolo), Eva Schatzer (Juventus), Giorgia Tateo (Pink Sport Time);

Attaccanti: Veronica Bernardi (Cesena), Andrea Gaia Colombo (Inter), Ginevra Moretti (Juventus), Sofia Zannini (Cittadella).

Staff – Tecnico: Nazzarena Grilli; Assistente tecnico: Samantha Dolci; Preparatore atletico: Fabio Patteri; Preparatore dei portieri: Pasquale Pastore; Match analyst: Andrea Loiacono; Fisioterapista: Giuseppina Miranda; Medici: Leopoldo Arioli e Michela Cammarano; Nutrizionista: Andrea Carolina Striglio; Tutor: Alessandro Milani; Segretario: Giulia Taccari

I gruppi della prima fase del Campionato Europeo Under 17 Femminile

Lega A

Gruppo 1: Norvegia, Repubblica d’Irlanda, Ungheria, Bulgaria

Gruppo 2: Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia, Scozia

Gruppo 3: ITALIA, Francia, Svezia, Galles

Gruppo 4: Germania, Finlandia, Portogallo, Bosnia Erzegovina

Gruppo 5: Inghilterra, Polonia, Belgio, Russia

Gruppo 6: Danimarca, Austria, Svizzera, Grecia

Gruppo 7: Spagna, Serbia, Islanda, Irlanda del Nord

Il calendario del Gruppo 3

Prima giornata (22 ottobre)

Svezia-Francia 2-2

ITALIA-Galles 2-0

Classifica: Italia 3 punti, Svezia e Francia 1, Galles 0

Seconda giornata (25 ottobre)

Francia-Galles (ore 18, Goteborg)

Svezia-ITALIA (ore 18, Boras)

Terza giornata (28 ottobre)

Galles-Svezia (ore 18, Boras)

Francia-ITALIA (ore 18, Goteborg)