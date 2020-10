Nazionali Giovanili

Rinviati in via precauzionale gli stage delle Nazionali Under 20 e Under 19

La FIGC ha deciso di non far svolgere i due raduni delle squadre giovanili in programma nella prossima settimana a Roma e Novara, così da ridurre gli spostamenti di calciatori e staff.

sabato 3 ottobre 2020