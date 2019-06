Nazionale Futsal

Dopo la sconfitta di ieri, riscatto degli azzurri: battuta di misura la nazionale armena grazie ai gol di Baron, Ghouati e al tiro libero di Tenderini

mercoledì 19 giugno 2019

Nella seconda delle due amichevoli in programma a Novarello, l'Italia di Musti riscatta il ko della sua prima uscita. Il bilancio della Nazionale Giovani Esordienti dopo i due primi storici match è una sconfitta e una vittoria

Primo tempo di grande equilibrio dopo le fatiche della partita di ieri. Dopo due minuti di partita è Biscossi ad avere un'ottima occasione, ma l'azzurro non riesce nella battuta sotto porta. Al quinto, la risposta armena è sul piede di Mashumyan, ma Venier para deviando in calcio d'angolo. A 4' dalla sirena di metà tempo Tenderini può calciare un tiro libero, ma Askadjian neutralizza.

Il secondo tempo è ben più vivo. Dopo due minuti gli azzurri vanno sotto nel punteggio a causa del gol di Voskanyan. Ma la reazione dei ragazzi di Musti è immediata: capitan Baron fa 1-1 appena 40'' dopo lo svantaggio e al quarto "Ibra" Ghouati ribalta il parziale per il 2-1 italiano. Al quattordicesimo ancora Ghouati protagonista, ma stavolta la traversa gli nega la gioia del gol su tiro libero. L'Armenia inserisce il portiere di movimento: Tenderini spara sul palo approfittando della porta vuota e gli ospiti impattano a 2' dalla fine con Costa Da Silva. Poi, a 1'10'' dalla fine un altro fallo viene sanzionato in favore dell'Italia e stavolta dai 10 metri Tenderini non sbaglia per il 3-1 azzurro.

ITALIA-ARMENIA 3-2 s.t. (0-0 p.t.)

ITALIA: Venier, Botosso, Pulvirenti, Biscossi, Baron, Molaro, Ghouati, Di Guida, Tenderini, Gastaldo, Cerulli, Lupi, Caponigro, Pizzoli. Ct. Musti

ARMENIA: Askadjian, Manukian, Mashumyan, Galstyan, Aslanian, Mkrtchyan, Uzunyan, Da Silva, Sargsyan, Nasibyan, Voskanyan, Bagdasarian, Karapetyan, Nargaryan. Ct. Nazaretyan

MARCATORI: 2'50'' s.t. Voskanyan (A), 3'30'' Baron (I), 4'01'' Ghouati (I), 18'50'' Tenderini (I)

ARBITRI: Carlo Adilardi (Collegno), Stefano Pasquino (Nichelino), Carmelo Loddo (Reggio Calabria) CRONO: Rocco Morabito (Vercelli)