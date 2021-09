Torneo 4 Nazioni. L'Italia pareggia contro il Belgio ma resta in corsa per la vittoria finale

Nazionale U17

A Duisburg, dopo il successo su Israele, gli Azzurrini mantengono l'imbattibilità: lunedì la sfida contro i padroni di casa sarà decisiva per il primo posto

venerdì 3 settembre 2021

Dopo la netta vittoria all'esordio contro Israele, la Nazionale Under 17 ha pareggiato 0-0 contro il Belgio nella seconda gara del Torneo 4 Nazioni in corso a Duisburg (Germania). Un risultato che tiene in corsa gli Azzurrini per la vittoria finale: lunedì, alle ore 11, la sfida contro i padroni di casa sarà decisiva. Viste le due vittorie dei tedeschi, l'Italia dovrà necessariamente fare risultato pieno per chiudere la competizione al primo posto.



Numerose le occasioni avute dall'Italia nel corso della partita, con Owusu, Bolzan (autore di una tripletta nella sfida contro Israele), Onofrietti e Lipani, ma il risultato non si è sbloccato rispetto allo 0-0 di partenza. Soddisfatto Massimiliano Favo, in panchina per l'indisponibilità di Bernardo Corradi: "Sin dai primi giorni di lavoro abbiamo capito che questo gruppo può darci soddisfazioni. Vista anche la lunga pausa e il poco tempo a disposizione, va dato merito al lavoro dei ragazzi, che siamo convinti si giocheranno la partita decisiva contro la Germania nel migliore dei modi".





Risultati del Torneo 4 Nazioni



Italia-Israele 3-0



Germania-Belgio 5-0



Germania-Israele 2-0



Italia-Belgio 0-0



Belgio-Israele (domenica, ore 14)



Italia-Germania (lunedì, ore 11)



Classifica: Germania 6 punti, Italia 4, Belgio 1, Israele 0



I convocati

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Paolo Raimondi (Inter);



Difensori: Mike Aidoo (Inter) Luigi D’Avino (Napoli), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessio Piantedosi (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Nicolò Serra (Torino);



Centrocampisti: Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Tommaso Ricordi (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Paolo De Angelis (Roma);



Attaccanti: Simone Pafundi (Udinese), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Enoch Owusu (Inter), Giacomo Marconi (Parma).