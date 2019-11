Nazionale U15

A Parchal gli Azzurrini vincono 3-0 con i gol di Ciammaglichella, Di Maggio e Leone. Patrizia Panico: “Siamo sulla buona strada, è un gruppo che può fare grandi cose”

martedì 26 novembre 2019

Percorso netto per la Nazionale Under 15 al Torneo UEFA dell’Algarve, primo impegno ufficiale della stagione per la più giovane delle squadre azzurre. Dopo i successi contro i padroni di casa del Portogallo (4-1) e i pari età della Spagna (1-0), l’Italia ha battuto 3-0 anche la Finlandia, chiudendo così il torneo al primo posto in classifica a punteggio pieno.

Allo Stadio Belavista di Parchal gli Azzurrini sono passati in vantaggio dopo appena tre minuti grazie al gol realizzato dal centrocampista del Torino Aaron Ciammaglichella, raddoppiando al 28’ con una conclusione dalla distanza del capitano Luca Di Maggio. Al 66’, dopo una bella giocata di Federico Mangiameli, Kevin Giuseppe Leone ha fissato il risultato sul 3-0 con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali.

“Questo è un gruppo che può fare grandi cose – sottolinea il tecnico Patrizia Panico – capace di unire qualità e quantità. Affrontare partite internazionali contro avversari di livello permette di accelerare la crescita dei ragazzi, che anche oggi hanno messo in campo determinazione e voglia di imporre il gioco. Siamo sulla buona strada, pur sapendo che il cammino è ancora lungo”.

Risultati e classifica del Torneo

Prima giornata (22 novembre)

Spagna-Finlandia 3-2

ITALIA-Portogallo 4-1

Seconda giornata (24 novembre)

ITALIA-Spagna 1-0

Portogallo-Finlandia 3-0

Terza giornata (26 novembre)

ITALIA-Finlandia 3-0

Portogallo-Spagna 1-0

Classifica: ITALIA 9 punti, Portogallo 6, Spagna 3, Finlandia 0

L’elenco dei convocati

Portieri: Claudio Turi (Bari), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Nicolò Serra (Torino), Saverio Domanico (Juventus), Filippo Saiani (Spal), Anicet Grieco (Inter), Michele Casali (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Alessio Piantedosi (Milan);

Centrocampisti: Luca Lipani (Genoa), Luca Di Maggio (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Antonio Troise (Lazio), Diego Ripani (Pescara), Giuseppe Kevin Leone (Sampdoria), Kevin Maussi Martins (Inter);

Attaccanti: Giacomo Marconi (Parma), Mario Vilardi (Napoli), Federico Mangiameli (Milan), Emanuele Benedetti (Milan).

Staff - Tecnici Federali: Patrizia Panico e Davide Cei; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Riccardo Di Niccolò; Fisioterapista: Fabio Zelioli.