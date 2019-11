Nazionale U20

Inizia oggi il raduno in vista della gara del 18 novembre a Biella contro la Svizzera, quinto incontro del Torneo 8 Nazioni

lunedì 11 novembre 2019

Inizia oggi il raduno della Nazionale Under 20 in vista della quinta gara del Torneo 8 Nazioni, che si giocherà contro la Svizzera lunedì 18 novembre (ore 14) presso lo stadio Comunale “V. Pozzo-Lamarmora” di Biella.



Dopo il passaggio del centrocampista del Chievo Verona Salvatore Esposito con l’Under 21, chiamato per sostituire Tonali, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato il centrocampista della Viterbese Andrea Errico, mentre il portiere della Juventus Leonardo Loria è stato sostituito da Luca Gemello della Fermana.



Nel gruppo dei 23 Azzurrini ci sono anche due novità: si tratta del difensore del Padova Matteo Lovato e dell’attaccante del Pescara Gennaro Borrelli, entrambi classe 2000 e alla prima convocazione in maglia azzurra.



L’Under 20 partirà venerdì per Biella. Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione - insieme all’Italia - di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera.



L’elenco dei convocati

Portieri: *Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), **Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).

*Luca Gemello (Fermana)

**Andrea Errico (Viterbese)



Staff: Capo Delegazione: Filippo Corti; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Segretario: Fabio Ferappi; Allenatore: Daniele Franceschini; Vice Allenatore: Elvis Abbruscato; Preparatore dei Portieri: Antonio Chimenti; Preparatore Atletico: Luca Coppari; Match Analyst: William Mazzanti; Medici: Lorenzo Ticca e Matteo Vitali; Nutrizionista: Alessio Colli; Fisioterapista: Andrea Cantera.



Il calendario delle gare dell’Italia nel Torneo 8 Nazioni



5 settembre: Italia-Polonia 2-0

9 settembre: Repubblica Ceca-Italia 0-2

10 ottobre: Italia-Inghilterra 2-2

15 ottobre: Portogallo-Italia 3-4

18 novembre: Italia-Svizzera

27 marzo: Germania-Italia

31 marzo: Italia-Olanda